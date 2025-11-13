Raccolta Alimentare del Lions Club Cefalù. Sabato prossimo presso il Gourmet Decò

Meta Description:

A Cefalù, il Lions Club promuove una giornata di solidarietà con una raccolta alimentare presso il Gourmet Decò di Via G. Vazzana. Partecipano gli studenti dell’IISS “Jacopo Del Duca – Diego Bianca Amato”.

Una giornata per la solidarietà a Cefalù

Cefalù si mobilita per la solidarietà. Sabato, dalle ore 9 alle 19, presso il Gourmet Decò di Via G. Vazzana, si terrà una raccolta alimentare promossa dal Lions Club Cefalù, con il sostegno e la collaborazione degli studenti dell’IISS “Jacopo Del Duca – Diego Bianca Amato”.

L’iniziativa ha l’obiettivo di raccogliere beni di prima necessità destinati alle famiglie in difficoltà del territorio, confermando ancora una volta la generosità della comunità cefaludese e la forza del volontariato locale.

Giovani e solidarietà: un impegno che educa alla cittadinanza attiva

Gli studenti dell’istituto “Jacopo Del Duca – Diego Bianca Amato”, insieme ai volontari del Lions Club, saranno presenti per tutta la giornata davanti al punto vendita Decò, invitando i cittadini a contribuire con generi alimentari non deperibili.

Questa iniziativa rappresenta un autentico momento di educazione civica concreta, dove i giovani apprendono che la solidarietà è un gesto semplice ma capace di trasformare la vita di molte persone. Un’occasione per coltivare valori di partecipazione attiva e responsabilità sociale.

Cefalù e i Lions per un Natale di condivisione

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, il Lions Club Cefalù rinnova il suo impegno verso chi vive situazioni di disagio, proseguendo una lunga tradizione di attività benefiche.

La raccolta alimentare non è solo un gesto di aiuto, ma un vero e proprio simbolo della coesione e della solidarietà cefaludese, dove cittadini, studenti e associazioni si uniscono per dare un segno concreto di vicinanza e generosità.

Informazioni utili