I Sei borghi siciliani dove hanno girato I Leoni di Sicilia: non ci crederai ma sono bellissimi

Un viaggio nella Sicilia dei Florio, tra palazzi nobiliari, tonnare, saline e borghi sul mare: luoghi in cui la storia diventa racconto e l’isola si rivela in tutta la sua bellezza cinematografica.

La saga dei Florio è una delle storie più potenti e identitarie della Sicilia. È il racconto di un’ascesa straordinaria, di un sogno che prende forma alla fine del Settecento, quando Paolo Florio lascia Bagnara Calabra e approda a Palermo con più ambizioni che certezze. In poco tempo, insieme al fratello Ignazio, costruirà un impero economico capace di rivoluzionare l’isola, trasformando la borghesia emergente in protagonista del suo tempo. La serie I Leoni di Sicilia, diretta da Paolo Genovese, mette in scena questa epopea con una cura impeccabile, restituendo atmosfere, dettagli e luoghi che raccontano non solo una famiglia, ma un’intera terra in trasformazione. Per farlo ha attraversato la Sicilia scegliendo borghi e scenari di grande fascino, luoghi che oggi più che mai rappresentano una delle anime più autentiche dell’isola.

La storia visiva della serie parte da Palermo, città simbolo dei Florio e set naturale per molte delle scene più spettacolari. Tra i vicoli del centro storico, la produzione ha ricostruito la Palermo ottocentesca scegliendo gli spazi più iconici: la Fontana Pretoria, con le statue candide che vegliano silenziose sulla piazza; i Quattro Canti, incrocio monumentale che da secoli racconta la nobiltà palermitana; Palazzo delle Aquile, sede storica del potere cittadino; e ancora via Maqueda, corso Vittorio Emanuele, piazza Bellini, piazza Verdi. Palermo è un museo a cielo aperto, e I Leoni di Sicilia ha saputo esaltare la sua natura scenografica trasformandola in un personaggio della storia, in un volto della Sicilia che non smette di incantare. Gli interni di Palazzo Mirto, con il loro splendore barocco intatto, restituiscono la ricchezza e il gusto raffinato dell’epoca, mentre il maestoso Palazzo Gangi Valguarnera aggiunge un tocco di eleganza narrativa che dialoga con la memoria del Gattopardo, come se il cinema avesse deciso di tornare sui propri passi per raccontare ancora una volta questa terra.

Da Palermo lo sguardo si sposta sul mare aperto, verso Favignana, l’isola che più di ogni altra racconta la storia industriale dei Florio. L’antica Tonnara, oggi straordinario esempio di archeologia industriale, appare nella serie come un luogo di lavoro, sudore e visione. Qui l’intuizione imprenditoriale dei Florio trovò uno dei suoi punti più alti, trasformando la pesca del tonno in un sistema moderno e organizzato. Le immagini girate dentro e fuori la tonnara sono tra le più evocative dell’intera produzione: la pietra che assorbe la luce, il mare che si infrange sulle banchine, i silenzi profondi che raccontano un passato ancora presente. Favignana non è solo set, è memoria, identità, racconto vivo.

Dalle tonnare alle saline, il viaggio continua nella luce incredibile dello Stagnone di Marsala, dove la serie ha trovato un altro luogo simbolico della storia dei Florio. Le saline, con i loro mulini che si stagliano contro il sole, rappresentano uno dei paesaggi più poetici della Sicilia. Gli specchi d’acqua rosa, il vento che muove le pale, la fatica antica del sale raccontano un mondo che sembra sospeso fuori dal tempo. Nella serie queste immagini evocano la trasformazione dell’isola e la capacità dei Florio di guardare sempre oltre l’orizzonte, intuendo nuove strade e nuove economie. Chi visita oggi lo Stagnone ritrova quella stessa suggestione: un equilibrio perfetto tra natura e storia, tra bellezza e lavoro umano.

Il percorso cinematografico tocca anche Trapani, dove il Villino Nasi si è trasformato nella Capitaneria di Porto. Questo elegante edificio in stile Art Nouveau domina il mare con la sua grazia luminosa, aprendo una finestra sulla Sicilia marinara e cosmopolita dei Florio. Le riprese hanno valorizzato le sue linee armoniche, i dettagli architettonici, la sua posizione privilegiata che sembra custodire i segreti di un intero Mediterraneo. Trapani, con le sue coste, i suoi venti e la sua vocazione marittima, aggiunge alla serie una profondità narrativa che arricchisce il racconto visivo dell’isola.

Tra le location più affascinanti non può mancare il Castello di Falconara, tra Licata e Gela, che nella serie diventa la residenza sul mare in cui Giulia si rifugia con i figli durante le rivolte a Palermo. Il castello si affaccia direttamente sulla spiaggia e conserva un’atmosfera di mistero e protezione. Le sue mura medievali, la torre, la posizione isolata restituiscono un senso di sospensione che la serie sfrutta magnificamente per raccontare le fragilità e le speranze della famiglia Florio. Oggi il castello è anche un hotel, ma resta soprattutto una finestra sul passato, un luogo che invita a immaginare storie di vento, mare e resistenza.

E poi c’è Cefalù, la sorpresa più bella per chi ha seguito la serie con attenzione. Il porto della Palermo ottocentesca, con le sue barche cariche di merci e i commerci in pieno fermento, è stato ricostruito proprio qui, nel borgo marinaro ai piedi della Rocca. Cefalù, con il suo antico quartiere dei pescatori, le case che sfiorano l’acqua, i colori che cambiano a ogni ora del giorno, ha saputo offrire alla produzione un’autenticità rara. Ma il legame tra Cefalù e il racconto storico non finisce con la serie. Oggi molti visitatori, camminando tra il Duomo normanno e il lungomare, cercano un altro racconto ambientato in città: il romanzo Il Segreto del Re di Mario Macaluso, diventato un punto di riferimento per chi desidera scoprire la città attraverso una storia avvincente e profondamente legata alla sua identità. Il libro, disponibile su Amazon, continua ad attirare lettori curiosi e appassionati, prolungando il viaggio nelle radici storiche di Cefalù.

Le location de I Leoni di Sicilia non sono semplici sfondi, ma veri protagonisti. In ciascun borgo, in ogni palazzo, in ogni porto, la Sicilia ha offerto la sua anima più luminosa, quella che intreccia storia, bellezza e vita quotidiana senza mai separarle. Camminare in questi luoghi dopo aver visto la serie significa ritrovare tracce di un passato che continua a pulsare, scoprire dettagli che la macchina da presa ha sfiorato, respirare la stessa luce che ha definito i colori del racconto. La serie ha restituito alla Sicilia un ruolo centrale, non come decorazione, ma come voce autonoma, come protagonista di una storia che non smette di essere attuale.

La grande forza di questo viaggio è la consapevolezza che la Sicilia narrata dai Florio esiste ancora, nei vicoli, nei porti, nelle saline, nelle tonnare, nei volti della sua gente. È un viaggio che non appartiene solo al passato, ma a tutti coloro che scelgono di attraversare l’isola con rispetto e desiderio di ascolto. Perché qui, come nei romanzi e nelle serie che la raccontano, la Sicilia non smette mai di sorprendere, di emozionare, di farsi ricordare.