Convocazione del Consiglio Comunale di Cefalù in sessione ordinaria

Il Comune di Cefalù, perla della Città Metropolitana di Palermo e sito UNESCO grazie al riconoscimento del complesso Palermo Arabo-Normanno e le Cattedrali di Cefalù e Monreale, annuncia la convocazione del Consiglio Comunale in sessione ordinaria e in forma mista per mercoledì 19 novembre 2025 alle ore 20:00.

La seduta si svolgerà presso la Sala Consiliare del Palazzo Municipale di Piazza Duomo, con possibilità di partecipazione anche in modalità telematica tramite la piattaforma streaming Civicam, garantendo così la massima trasparenza e accessibilità ai cittadini. Presidente l’Avv. Francesco Calabrese

Ordine del Giorno del Consiglio Comunale di Cefalù

Durante la seduta verranno trattati temi di grande rilevanza per la comunità cefaludese e per la gestione amministrativa del territorio. Tra i principali punti all’ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente e risposte a interpellanze e interrogazioni.

e risposte a interpellanze e interrogazioni. Approvazione dei verbali delle sedute precedenti.

delle sedute precedenti. Concessione del diritto di superficie per la realizzazione di un’autorimessa destinata al distaccamento dei Vigili del Fuoco.

per la realizzazione di un’autorimessa destinata al distaccamento dei Vigili del Fuoco. Modifiche al Regolamento Edilizio Comunale , aggiornato alle normative regionali.

, aggiornato alle normative regionali. Riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze del Giudice di Pace e della CGT.

derivanti da sentenze del Giudice di Pace e della CGT. Individuazione dell’ATI 6 (via Roma – via Cavour) come area di trasformazione integrata per interventi di rigenerazione urbana, con avvio di una società mista pubblico-privata.

come area di trasformazione integrata per interventi di rigenerazione urbana, con avvio di una società mista pubblico-privata. Controdeduzioni al Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo , fondamentale per la gestione delle aree costiere.

, fondamentale per la gestione delle aree costiere. Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027 .

. Emergenza loculi presso il cimitero comunale di Cefalù, con analisi della situazione e programmazione degli interventi.

Partecipazione e trasparenza

La seduta sarà pubblica e registrata, con la generazione di un link accessibile dalla pagina istituzionale del Comune nella sezione “Consiglio online”. In caso di mancanza del numero legale, la riunione sarà sospesa per un’ora e, se necessario, rinviata al giorno successivo.

Il Presidente del Consiglio Comunale, Avv. Francesco Calabrese, ha firmato la convocazione il 13 novembre 2025, sottolineando l’importanza di garantire un confronto democratico e costruttivo su temi cruciali per la città.

Perché questa convocazione è importante

La seduta del 19 novembre 2025 rappresenta un momento chiave per la comunità di Cefalù, con decisioni che spaziano dalla pianificazione urbanistica alla gestione finanziaria, fino a questioni di grande impatto sociale come l’emergenza cimiteriale.

Grazie alla modalità mista (presenza e streaming), i cittadini avranno l’opportunità di seguire da vicino le scelte dell’amministrazione, rafforzando il legame tra istituzioni e comunità.