Le Sei statue più belle che si possono ammirare in Sicilia: incredibile, ecco i paesi dove andare

Dalla Valle dei Templi alle saline di Marsala, dai centri barocchi dell’entroterra ai borghi affacciati sul mare: un viaggio tra le sculture che raccontano l’anima dell’isola attraverso mito, arte e memoria.

La Sicilia è un’isola che vive di pietra, luce e vento. Ogni città, ogni piazza, ogni tempio custodisce un frammento della sua storia millenaria e delle civiltà che l’hanno attraversata. Non sorprende, allora, che alcune delle statue più affascinanti d’Italia si trovino proprio qui, tra templi dorici, porti affacciati sul Mediterraneo e musei che proteggono meraviglie antiche come reliquie preziose. Osservarle significa entrare in dialogo con la Sicilia stessa, con la sua identità stratificata, con la sua memoria che non smette mai di parlare. È un viaggio che attraversa secoli e continenti, dalla classicità greca al contemporaneo, dall’arte sacra a quella che riporta in vita miti e leggende. Sei statue, sei luoghi, sei emozioni indimenticabili.

Il percorso comincia ad Agrigento, laddove la bellezza assume la forma di un sogno spezzato. Davanti al Tempio della Concordia, tra le rovine dorate della Valle dei Templi, la grande scultura di Igor Mitoraj dedicata a Icaro sembra essere caduta dal cielo per raccontare ancora una volta il mito del volo. Il corpo bronzeo, disteso sulla terra antica, conserva la serenità di chi ha osato sfidare l’impossibile. Le ali spezzate, modellate con una grazia malinconica, evocano il limite umano e allo stesso tempo la forza del desiderio di libertà. Mitoraj, maestro nel trasformare il corpo in simbolo metafisico, ha scelto Agrigento per un motivo preciso: qui Dedalo e Icaro trovano una delle loro case simboliche, qui il mito dialoga con il paesaggio greco più bello del Mediterraneo. La scultura è ormai parte integrante del panorama, amata dai visitatori di tutto il mondo, fotografata come un ponte tra la classicità e l’arte contemporanea.

Da Agrigento lo sguardo vola verso Messina, dove la Madonnina del Porto accoglie chi arriva dal mare con un gesto materno e solenne. La stele che svetta nel molo San Francesco è alta sessanta metri e domina uno degli ingressi naturali più suggestivi d’Italia. La statua dorata, posta sulla sommità di un globo, rappresenta la Madonna della Lettera, patrona della città. È un monumento che unisce fede, storia e tecnica, inaugurato nel 1934 e benedetto da Pio XI attraverso un collegamento radio ideato da Guglielmo Marconi. La frase incisa alla base, “Vos et ipsam civitatem benedicimus”, è un messaggio antichissimo che i messinesi sentono ancora come una promessa di protezione. Durante la Seconda Guerra Mondiale la stele fu danneggiata, ma venne restaurata e tornò a splendere, come un faro per i naviganti e un simbolo di rinascita. Oggi, all’interno del Forte San Salvatore, la statua custodisce anche un piccolo patrimonio: sale espositive dedicate ai fari della Sicilia e alla storia del comandante Salvatore Todaro, che contribuiscono a rendere questo luogo un incontro perfetto tra spiritualità e memoria.

Proseguendo lungo la costa orientale si arriva a Catania, dove la Fontana dell’Elefante domina piazza Duomo come un simbolo indomabile. U Liotru, così lo chiamano i catanesi, è una statua di basalto nero che rappresenta un elefante, animale antico e misterioso che nei secoli è diventato emblema della città. La scultura, di origine incerta, fu restaurata e rielaborata nel Settecento dall’architetto Vaccarini, che la collocò al centro della piazza dopo il devastante terremoto del 1693. Sulla sua schiena poggia un obelisco di granito, decorato con simboli egittizzanti, che conferisce alla fontana un fascino enigmatico e magnetico. Secondo la tradizione, l’elefante sarebbe stato gnomone di una meridiana, misuratore del tempo e della luce. Intorno ad esso sono nate leggende popolari straordinarie, come quella di Eliodoro, di cui la statua sarebbe stato il mezzo di trasporto magico. Oggi U Liotru è il cuore pulsante di Catania, punto di incontro per turisti e cittadini, immagine iconica che attraversa secoli di storia.

Ad Agrigento, in una piazzetta dedicata proprio allo scrittore, si trova una delle statue più recenti ma già amatissime: la scultura di Andrea Camilleri. Realizzata da Giuseppe Agnello e inaugurata nel 2020, rappresenta lo scrittore seduto su una panchina, con un libro tra le mani e lo sguardo tranquillo di chi conosce le storie dell’isola meglio di chiunque altro. Camilleri sembra ascoltare gli echi della città che gli ha dato tanto, e invita chi passa a sedersi accanto a lui, a condividere un momento di quiete, a lasciarsi attraversare dalla potenza del racconto. È una scultura che parla direttamente al cuore dei siciliani e dei lettori, un omaggio a un uomo che ha saputo trasformare la lingua e l’identità della Sicilia in arte universale.

Lasciando la costa per raggiungere l’entroterra, il viaggio conduce ad Aidone, dove il Museo Archeologico espone la maestosa Dea di Morgantina. Alta oltre due metri, scolpita nel V secolo a.C., la statua è un capolavoro della scultura greca ritornato in Sicilia dopo anni di battaglie legali con il Paul Getty Museum. Il volto, le pieghe profonde del panneggio, il corpo modellato secondo lo stile ricco post-fidiaco rivelano la mano raffinata di un grande artista. La Dea, forse Demetra o Kore, era stata trafugata dagli scavi clandestini del sito archeologico di Morgantina e venduta al mercato nero dell’arte. Oggi il suo ritorno è simbolo di una Sicilia che recupera la propria memoria e la protegge. Guardarla da vicino è un’esperienza che lascia senza parole: la sua presenza domina la sala, imponente e silenziosa come una sovrana ritornata al suo trono.

Il percorso si conclude a Giardini Naxos, dove la Nike di Kalkis si erge come un dono della Grecia antica al Mediterraneo moderno. Simbolo della città, la statua raffigura la dea alata della Vittoria, incarnazione della potenza e dell’eleganza del mondo ellenico. Le sue ali spiegate, il corpo proteso in avanti, la tensione del movimento catturano l’essenza della velocità e del trionfo. Sullo sfondo si staglia Taormina, come un quadro vivente che accompagna la figura della dea. È un luogo dove mito e paesaggio si fondono in un’armonia perfetta, capace di raccontare la storia delle prime colonie greche in Sicilia e dell’eredità culturale che ancora oggi definisce l’identità dell’isola.

Le statue che punteggiano la Sicilia non sono solo opere d’arte, ma voci della sua anima. Parlano di fughe mitologiche, di fede antica, di città che risorgono, di scrittori che hanno dato parole al cuore dell’isola, di divinità ritrovate e di vittorie che attraversano i secoli. Chi sceglie di visitarle non osserva soltanto un monumento, ma incontra un frammento vivo di un’isola che continua a raccontarsi attraverso la bellezza. In Sicilia, la pietra non è mai davvero immobile: custodisce il respiro del passato e lo consegna al futuro, come un’eredità che nessun tempo potrà mai cancellare.