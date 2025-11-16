La Sicilia che cambia: i comuni del palermitano che esplodono e quelli che scompaiono. I numeri choc 2019–2025

La provincia di Palermo non è più quella del 2019. Sei anni dopo, i numeri raccontano un territorio che ha cambiato pelle, con comuni che crescono come non era mai accaduto e altri che invece si svuotano in silenzio. È la fotografia più sincera della Sicilia di oggi, una fotografia che non parla solo di statistiche, ma di vite che si spostano, di case che si accendono o si spengono, di giovani che partono e famiglie che cercano nuovi equilibri. La mappa sembra la stessa, ma la geografia umana si è capovolta.

Lungo la costa la popolazione aumenta, spinta dal turismo, dalla migliore accessibilità e dalla vicinanza ai grandi centri. Nell’entroterra madonita invece si registra un calo costante che sembra impossibile da invertire. È una Sicilia che si muove a due velocità, dove un comune può crescere di quasi mille abitanti e un altro perderne più di cento. Tutto questo mentre la provincia nel complesso cambia le sue proporzioni interne.

La prima sorpresa arriva da Altavilla Milicia. Nel 2019 era un comune in espansione, ma non ancora considerato un polo residenziale vero e proprio. Oggi supera gli ottomila novecento abitanti e vive una crescita che pochi avrebbero immaginato. A trainarla è il desiderio, sempre più diffuso, di vivere vicino al mare ma a pochi minuti da Palermo. Le nuove costruzioni, i servizi in aumento e la possibilità di muoversi velocemente verso il capoluogo hanno trasformato Altavilla in uno dei comuni più dinamici dell’intera provincia.

Non molto distante, anche Casteldaccia continua la sua salita costante, superando gli undicimila settecento residenti. Qui il fenomeno è simile: famiglie giovani, trasferimenti da Palermo e case acquistate da chi cerca una vita più tranquilla senza rinunciare a collegamenti, scuole e attività commerciali. È una scelta di equilibrio tra città e periferia che sta ripopolando la costa orientale palermitana.

La crescita più evidente però è quella di Carini, un comune che nel 2019 aveva già superato le trentottomila unità e che oggi sfiora quota quarantamila seicento. È un aumento enorme per un territorio che negli ultimi anni ha visto nascere interi quartieri residenziali, zone commerciali e infrastrutture. Carini è oggi una città nella città, uno dei centri più importanti della provincia, e il suo sviluppo non sembra destinato a fermarsi. Ha tutto: vicinanza all’autostrada, aree commerciali, scuole, spazi abitativi moderni. Chi lascia Palermo per cercare case più grandi e costi più bassi guarda quasi sempre a Carini.

Anche Capaci cresce e si stabilizza oltre gli undicimila trecento abitanti. Una cifra che conferma ciò che gli stessi residenti percepiscono ogni giorno: il paese è ormai una zona residenziale centrale dell’area metropolitana, con una qualità di vita che attira persone da tutta la fascia costiera. Lo stesso accade a Terrasini, ormai oltre i tredicimila abitanti, un comune che combina mare, turismo e servizi in modo sempre più integrato.

Spostandosi verso il territorio tirrenico, si incontrano altre realtà in espansione. Campofelice di Roccella cresce fino a sette mila settecentonovantasei residenti. Lascari supera i tremila settecento abitanti. Entrambi questi comuni dimostrano come la costa fra Cefalù e Palermo sia diventata una delle aree più attrattive dell’intera Sicilia occidentale, grazie alla presenza di infrastrutture, opportunità lavorative nel settore turistico e una qualità della vita che unisce mare e tranquillità.

Una nota importante riguarda Cefalù. Nel 2019 aveva quattordicimila cento abitanti, oggi ne ha tredicimila ottocento quaranta. Una città che continua a essere uno dei centri turistici più importanti d’Italia, ma che perde residenti. Non è un calo drammatico, ma è significativo: gli alti costi delle case, la scarsità di spazi abitativi per i giovani, la forte stagionalità del lavoro e la difficoltà di accedere a servizi stabili sono elementi che spingono molti cefaludesi a trasferirsi nei comuni vicini. Cefalù resta splendida, ma fatica a trattenere le nuove generazioni.

Dall’altro lato della provincia, quello interno, la situazione è molto diversa. Borghi storici, paesi bellissimi e zone di grande valore naturalistico mostrano un calo che si ripete anno dopo anno. Isnello scende a mille trecento quarantasei abitanti. Gratteri scivola a ottocentotrentanove residenti. Geraci Siculo crolla sotto quota mille settecento. E Gangi, considerato uno dei borghi più belli d’Italia, passa dai seimilacinquecento del 2019 ai cinquemilanovecentonovantotto del 2025. Sono numeri che raccontano un trend inesorabile.

Le Petralie vivono una realtà ancora più complicata. Petralia Soprana e Petralia Sottana, un tempo due poli vivacissimi dell’alta montagna madonita, perdono entrambe abitanti e si assestano rispettivamente a duemila ottocentosessantasei e duemila trecentottantadue residenti. Qui il problema è doppio: calano le nascite e aumenta l’età media, mentre i giovani restano fuori dopo gli studi. Meno scuole, meno attività commerciali, meno opportunità. I borghi interni della provincia rischiano di diventare luoghi bellissimi ma sempre più vuoti.

Il confronto fra 2019 e 2025 evidenzia un pattern chiarissimo: la provincia si sta polarizzando. Dove ci sono mare, mobilità, turismo e servizi, la popolazione cresce. Dove mancano opportunità e infrastrutture, il numero dei residenti diminuisce. La costa diventa sempre più popolata, l’entroterra sempre più fragile.

Ci sono però anche comuni che resistono al declino pur non avendo grandi numeri. Collesano mantiene una popolazione relativamente stabile. Lo stesso vale per Pollina, che pur con una lieve perdita mantiene un buon equilibrio demografico. È un segnale che la tenuta non dipende solo dalla posizione geografica, ma dalla capacità dei territori di reinventarsi, di attrarre nuove famiglie, di offrire qualità della vita.

Nel complesso la provincia di Palermo cambia, e lo fa rapidamente. Le persone si spostano dove trovano più opportunità, più comodità, più prospettive. La costa cresce perché è collegata, dinamica e vicina al mondo del lavoro. L’entroterra si svuota perché non riesce più a offrire ciò che chiede una famiglia giovane nel 2025.

La domanda che rimane aperta è semplice e allo stesso tempo decisiva: cosa sarà di questi territori nel 2030? La Sicilia che cambia racconta già oggi la Sicilia che verrà. E questa volta sono i numeri a parlare più forte di tutto.