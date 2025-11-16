Le sei città italiane con il campanile più alto: straordinario, ecco dove andare

L’Italia è un paese che vive verso l’alto. Lo raccontano le colline, le torri medievali, i campanili che svettano sopra le case come guide silenziose, fari di pietra che hanno segnato per secoli la vita delle comunità. In nessun altro paese europeo l’altezza dei campanili è così profondamente intrecciata con la storia, l’architettura e il paesaggio urbano. Alcuni sono celebri, altri sorprendono per la loro imponenza e per il loro fascino inatteso. Sei città, in particolare, custodiscono i campanili più alti d’Italia. Ognuno è un viaggio, un racconto, un motivo per spingersi fin lì e guardare il mondo da un punto diverso. Perché osservare un campanile non significa solo ammirare un’opera d’ingegneria, ma ascoltare ciò che ha visto nei secoli.

Il primato assoluto appartiene a un luogo che sorprende chi immagina che la torre campanaria più alta d’Italia si trovi in una grande città. Il campanile del Duomo dei Santi Pietro e Paolo di Mortegliano supera i centotredici metri e domina la pianura friulana con una presenza moderna, elegante e inattesa. È stato costruito tra il 1955 e il 1959 su progetto di Pietro Zanini, in un periodo storico in cui il calcestruzzo armato stava rivoluzionando l’architettura italiana. La sua forma ottagonale richiama quella del duomo accanto, ma lo stile è completamente diverso da quello delle torri medievali: geometrico, pulito, essenziale. È la dimostrazione che anche nel Novecento l’Italia ha saputo creare opere capaci di competere con la grandezza del passato. Chi arriva a Mortegliano resta colpito dalla verticalità pura di questa struttura, dal modo in cui si staglia nel cielo e dalla sensazione di trovarsi davanti a qualcosa di unico nel panorama italiano.

Poco distante dalla vetta del primato si trova un monumento che rappresenta un simbolo assoluto: il Torrazzo di Cremona. Con i suoi 112 metri, è il campanile medievale in laterizio più alto d’Europa ed è una meraviglia architettonica che unisce romanico e gotico in un equilibrio perfetto. Costruito tra il Duecento e il Trecento, il Torrazzo è molto più di una torre. Al suo interno custodisce un gigantesco orologio astronomico che racconta la posizione del sole, della luna e le fasi del mese. Una macchina del tempo che ha guidato generazioni di cittadini e pellegrini. Per raggiungere la loggetta panoramica bisogna salire cinquecentodue gradini, un percorso che attraversa l’intercapedine delle due torri concentriche che compongono la struttura. Una salita intensa, ma ricompensata da una vista che lascia senza fiato: la città, il Po, la campagna che si estende fino all’orizzonte. Il Torrazzo non è solo un campanile, è un’esperienza.

Il terzo campanile più alto si trova ad Alessandria ed è quello della cattedrale dei Santi Pietro e Marco. La sua storia è diversa dalle altre: costruito tra il 1889 e il 1922, appartiene a una stagione in cui le città italiane cercavano nuove identità architettoniche dopo l’Unità d’Italia. I suoi centosei metri lo rendono uno dei simboli più imponenti della città piemontese, un punto di riferimento visibile da lontano. Non ha la fama del Torrazzo o del campanile di San Marco, ma proprio per questo affascina chi ama andare alla scoperta di luoghi meno noti e sorprendenti. La sua struttura slanciata racconta un Piemonte diverso da quello delle montagne: una città che ha voluto elevarsi in verticale per mostrare forza, modernità e orgoglio.

Impossibile parlare di campanili senza citare Venezia. Il campanile di San Marco è probabilmente il più celebre d’Italia, un’icona conosciuta in tutto il mondo. Con i suoi novantotto metri e sessanta centimetri è il quarto campanile più alto del paese, ma certamente il più riconoscibile. La sua storia attraversa un millennio: costruito a partire dal X secolo come torre di avvistamento, ha accompagnato la crescita della Serenissima quando Venezia dominava il mare. Crollò improvvisamente nel 1902 e fu ricostruito esattamente com’era, in un gesto d’amore verso la memoria. Oggi domina Piazza San Marco come un guardiano antico. Il fusto quadrato in mattoni, la cella campanaria, l’attico con le effigi del Leone alato e la statua dorata dell’arcangelo Gabriele raccontano un mondo di commerci, dogi, navi e cerimonie pubbliche. Guardarlo significa osservare la storia stessa di Venezia. Ogni sue rintocco sembra portare ancora l’eco della Repubblica Marinara.

A Lecco svetta un altro gigante, meno noto ma straordinario: il campanile della basilica di San Nicolò, chiamato affettuosamente dai cittadini Il Matitone per la sua forma slanciata ed elegante. Alto novantasei metri, fu costruito tra il 1882 e il 1904 su progetto di Enrico Gattinoni e Giovanni Ceruti. La sua pianta ottagonale e lo stile neogotico dialogano con il lago e con le montagne che abbracciano la città, creando uno dei panorami più suggestivi dell’Italia settentrionale. Sorge sopra un torrione medievale del Quattrocento e sembra proiettare Lecco verso il cielo. È il campanile più alto dell’arcidiocesi di Milano e uno dei più imponenti della Lombardia. Chi lo osserva dalla riva del lago percepisce quanto sia profondamente inserito nel paesaggio, un elemento verticale che completa la scenografia naturale delle Grigne.

Il sesto campanile più alto d’Italia si trova a Castellanza, in provincia di Varese, ed è quello della chiesa di San Giulio. I suoi novantatré metri furono inaugurati nel 1948, alla fine di un lungo percorso iniziato nel 1936 e interrotto dalla guerra. È un campanile moderno, costruito in un periodo storico complesso, quando l’Italia stava rinascendo e ricostruendo le città. La sua torre affusolata racconta un linguaggio architettonico che mescola tradizione e innovazione, con una cuspide che richiama i campanili classici e una struttura superiore più vicina all’ingegneria del Novecento. Per gli abitanti di Castellanza è un simbolo identitario, un punto di riferimento che scandisce il tempo e accompagna le feste cittadine. Ancora oggi è oggetto di lavori di recupero e miglioramento sismico, segno che la comunità continua a custodirlo come un tesoro.

Visitare i campanili più alti d’Italia significa attraversare secoli di storia, scoprire città diverse tra loro e ascoltare ciò che ognuno di questi giganti di pietra ha da raccontare. Ognuno custodisce un’anima unica. Mortegliano parla di ingegno moderno e di audacia architettonica. Cremona racconta il Medioevo, i suoi maestri costruttori e l’armonia delle forme gotiche. Alessandria ricorda una stagione di rinascita nazionale. Venezia mostra l’immenso potere simbolico della città sull’acqua. Lecco unisce natura e architettura in un abbraccio perfetto. Castellanza custodisce la memoria del Novecento e la volontà di ricostruire.

Sei città, sei torri, sei storie. E tutte hanno un’unica certezza: guardarle dal basso è bello, ma guardare dall’alto è indimenticabile.