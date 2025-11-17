Cefalù non cresce più: i dati shock 2019–2025 spiegano perché i giovani se ne vanno

Cefalù continua ad attrarre turisti, investimenti privati e attenzioni internazionali, ma dentro i confini cittadini accade qualcosa di molto diverso: la popolazione giovane diminuisce anno dopo anno. Dal 2019 al 2025 la città perde 286 residenti tra i 15 e i 34 anni, un calo netto del 10,2% in appena sei anni. Gli indicatori demografici mostrano un lento svuotamento della fascia più strategica della popolazione, quella che dovrebbe garantire nuova linfa alle scuole, al mondo del lavoro, alle associazioni e alla vita sociale. È un fenomeno silenzioso e progressivo, che emerge con chiarezza solo guardando numeri precisi e serie storiche continue.

La curva discendente dei giovani: sette anni che parlano chiaro

La serie ISTAT fornisce il quadro più interessante. Nel 2019 Cefalù contava 2.797 residenti tra i 15 e i 34 anni. Negli anni successivi il dato scende senza interruzioni: 2.763 nel 2020, 2.696 nel 2021, 2.651 nel 2022, 2.599 nel 2023, 2.558 nel 2024 e infine 2.511 nel 2025. Nessun anno registra una stabilizzazione, nessun rimbalzo, nessun incremento anche minimo. È una discesa costante, quasi matematica, che racconta quanto la città fatichi a trattenere la propria componente più giovane e dinamica. Tra pandemia, stagnazione economica e mancanza di opportunità professionali, le traiettorie familiari e individuali si spostano altrove. La curva dei giovani non segue quella del turismo: cresce uno, calano gli altri.

Perché Cefalù perde giovani: le radici del problema

Le ragioni di questa fuga non sono né improvvise né casuali. I dati ISTAT puntano nella direzione di tre fattori chiave. Il primo riguarda il lavoro: la città offre molte opportunità stagionali, ma poche prospettive stabili e qualificate. Chi tra i 20 e i 34 anni cerca un futuro professionale coerente con il proprio percorso di studi è spesso costretto a guardare verso Palermo, Catania, il Nord o l’estero. Il secondo fattore riguarda la casa: i prezzi degli affitti nelle zone centrali e turistiche sono aumentati in modo significativo, riducendo lo spazio per i giovani residenti. Il terzo fattore è più complesso: riguarda la mancanza di un ecosistema culturale, sociale e formativo capace di coinvolgere davvero i ragazzi del territorio.

La fascia 20–29: il cuore del gelo demografico

Dentro la grande categoria dei 15–34 anni, quella che registra la contrazione più evidente è la fascia 20–29. È qui che si concentrano gli universitari, chi entra nel mondo del lavoro, chi pensa a una famiglia o a un progetto di vita. I dati intercettano un movimento che negli ultimi anni si è accelerato: molti giovani si iscrivono all’università a Palermo e poi non tornano più; altri si trasferiscono stabilmente per lavoro; altri ancora si spostano verso contesti urbani più ricchi di servizi, mobilità e opportunità. Cefalù rimane città di ritorni estivi, non di permanenze invernali.

Gli effetti sulle scuole e sulla vita cittadina

La diminuzione costante dei giovani ha ricadute dirette sul sistema scolastico e sulle attività culturali. Le scuole superiori registrano una lenta contrazione nelle prime classi. Le associazioni giovanili, sportive e culturali faticano ad avere ricambi. La vita cittadina diventa più adulta, più lenta, più legata alle fasce d’età mature. In alcuni quartieri si nota già un cambiamento nel tessuto sociale: meno adolescenti nei pomeriggi d’inverno, meno gruppi spontanei nei luoghi pubblici, meno presenza giovanile nelle iniziative civiche.

Una città attrattiva per i turisti, meno per chi dovrebbe viverci

La contraddizione è evidente: Cefalù esercita un fascino enorme su milioni di visitatori, ma non riesce a trasformare questa attrazione in una base stabile di giovani residenti. La monocultura turistica, per quanto trainante, non genera una struttura professionale capace di trattenere livelli crescenti di competenze e innovazione. Senza nuove politiche abitative, incentivi per start-up locali, investimenti in formazione e un piano sociale dedicato ai giovani, il rischio è quello di una città sempre più dipendente dal turismo e sempre meno dalla propria comunità.

2025: il punto più basso della serie

Il dato del 2025 rappresenta, finora, l’anno peggiore della serie. Con 2.511 giovani residenti tra i 15 e i 34 anni, Cefalù tocca il minimo storico degli ultimi sei anni. Rispetto al 2019 scompaiono quasi 300 giovani. Significa meno studenti, meno lavoratori, meno bambini che nasceranno nei prossimi anni. Il calo delle fasce giovanili è infatti il preludio a un calo delle nascite, a un aumento dell’età media e a una pressione crescente sui servizi sociali. Se la curva non si inverterà, nei prossimi dieci anni l’impatto demografico sarà ancora più marcato.

Non un destino, ma un campanello d’allarme

Il quadro non deve essere letto come una sentenza definitiva, ma come un segnale forte che l’amministrazione, le scuole, gli operatori economici e le associazioni non possono ignorare. Cefalù ha tutte le potenzialità per invertire la rotta: una posizione unica, un patrimonio enorme, una dimensione vivibile e una qualità della vita che può competere con molte altre città. Ma serve una strategia chiara, che metta al centro i residenti e non solo i visitatori. Se i giovani continuano ad andare via, la città perde la sua energia, il suo futuro, la sua capacità di immaginarsi diversa.