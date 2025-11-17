I 13 comuni palermitani dove aumentano i residenti mentre ovunque calano: incredibile ecco quali sono

Dal 2019 al 2025 la provincia di Palermo vive uno dei mutamenti demografici più profondi degli ultimi decenni. Mentre gran parte dei piccoli centri delle Madonie, dell’entroterra e delle aree rurali continua a perdere abitanti a ritmi impressionanti, esiste un gruppo ristretto di tredici comuni che, contro ogni previsione, cresce. In un contesto generale di spopolamento, emigrazione giovanile e calo delle nascite, questi tredici centri rappresentano delle eccezioni sorprendenti, delle isole di resistenza demografica che stanno ridisegnando la geografia sociale del palermitano. Sono comuni che guadagnano abitanti perché attrattivi, perché strategici, perché capaci di intercettare nuovi flussi turistici, economici, residenziali e infrastrutturali. Comprendere perché crescono questi tredici comuni e perché tutti gli altri crollano significa leggere la Sicilia del presente e immaginare quella del futuro.

1. Trappeto: una crescita piccola ma significativa

Trappeto è il primo della lista, con un aumento di 74 abitanti tra 2019 e 2025. Un numero apparentemente modesto ma fondamentale perché indica inversione di tendenza in un territorio che negli anni precedenti aveva sofferto una lenta erosione della popolazione. La sua posizione sul mare, il turismo stagionale e un mercato immobiliare più accessibile rispetto ai centri più blasonati lo rendono una meta sempre più appetibile per famiglie giovani e lavoratori che cercano case meno costose. Trappeto cresce poco, ma cresce in un periodo in cui quasi tutti diminuiscono.

2. Lascari e la nuova attrazione della costa

Lascari è uno dei casi più interessanti, con un incremento di 142 abitanti. Il suo sviluppo urbano e turistico negli ultimi anni è stato costante, favorito da un territorio ricco di strutture ricettive, spiagge molto frequentate e una posizione strategica vicino allo svincolo autostradale. Lascari rappresenta una delle nuove “porte d’ingresso” per il turismo nella parte orientale della provincia e sta vivendo un’espansione residenziale alimentata da chi cerca una vita meno caotica rispetto a Palermo ma non vuole rinunciare ai servizi.

3. Cinisi, tra aeroporto, turismo e nuovi residenti

Cinisi registra un aumento di 196 abitanti, risultato di una dinamica particolare: la presenza dell’aeroporto Falcone-Borsellino non è solo un fattore logistico, ma un motore economico che attrae lavoratori, imprese e famiglie. Accanto a questo, il borgo costiero di Terrasini e l’intera area circostante continuano a vivere un forte sviluppo turistico, con nuove strutture, investimenti privati e una crescita del settore alberghiero e della ristorazione. Cinisi cresce perché il suo territorio è un punto di passaggio, di lavoro e di residenza.

4. Ficarazzi e la spinta della periferia metropolitana

Ficarazzi, con 198 abitanti in più, è il simbolo della crescita delle periferie palermitane. Nonostante la pressione demografica e la densità urbana, questo comune continua a espandersi grazie alla sua posizione a metà strada tra mare e città. È una delle mete preferite da giovani famiglie che vogliono vivere fuori dal caos della città pur rimanendo vicine a Palermo. Questa dinamica è tipica delle grandi aree metropolitane e Ficarazzi, di fatto, ne è parte integrante.

5. Torretta e il richiamo della residenza extraurbana

Il comune di Torretta cresce di 223 abitanti, dimostrando che la tendenza alla “fuga dalla città” sta diventando un fenomeno strutturale. La sua collocazione collinare, le nuove zone residenziali e la vicinanza all’autostrada lo rendono un luogo ideale per chi lavora a Palermo ma desidera maggiore tranquillità. Torretta rappresenta un modello che negli anni potrebbe estendersi ad altri centri vicini.

6. Campofelice di Roccella e la forza del turismo

Campofelice di Roccella, con un incremento di 276 abitanti, si conferma uno dei poli turistici più forti del litorale tirrenico. Le spiagge, i villaggi, i resort e gli investimenti immobiliari degli ultimi anni hanno creato un indotto economico stabile, che continua a produrre nuovi residenti. La presenza di seconde case, spesso trasformate in residenze permanenti, è uno dei fattori determinanti di questa crescita.

7. Casteldaccia, tra mare, svincoli e nuove famiglie

Casteldaccia, che cresce di 319 abitanti, è uno dei comuni che beneficiano maggiormente della vicinanza con Palermo. La sua posizione sul mare, la presenza dello svincolo autostradale e il tessuto produttivo locale favoriscono un flusso costante di nuovi residenti. È uno dei comuni che negli ultimi dieci anni ha visto espandersi nuovi quartieri residenziali, spesso popolati da famiglie giovani provenienti dal capoluogo.

8. Misilmeri, una sorpresa in un quadro di decrescita generale

Misilmeri cresce di 496 abitanti e questa è una delle sorprese più inattese dei dati demografici. In un’area dove quasi tutti i comuni rurali perdono abitanti, Misilmeri resiste grazie a una forte identità comunitaria, un tessuto economico interno più solido di altri centri e una posizione favorevole nei collegamenti tra l’entroterra e l’area metropolitana. La sua crescita conferma che non esiste un’unica Sicilia, ma tante Sicilie differenti.

9. Trabia e il ritorno della residenzialità costiera

Trabia guadagna 561 abitanti e si posiziona tra i comuni che crescono più velocemente. La sua costa, il porto e la vicinanza a Termini Imerese lo rendono un comune molto attrattivo per chi cerca case più economiche lungo il mare. La crescita di Trabia mostra come la costa stia vivendo una nuova stagione demografica.

10. Altavilla Milicia e il boom immobiliare

Altavilla Milicia è uno dei casi più evidenti di espansione demografica, con un aumento di 585 abitanti. Nuovi residence, villette, frazioni collinari e zone costiere in forte sviluppo hanno trasformato questo comune in uno dei poli residenziali più dinamici della provincia. La sua identità a metà tra mare e collina, insieme alla vicinanza a Palermo, lo ha reso un luogo molto richiesto da chi cerca una casa più grande o un ambiente più tranquillo.

11. Terrasini, la nuova stella del turismo palermitano

Terrasini registra un incremento di 722 abitanti e rappresenta uno dei casi più forti dell’intera provincia. La sua crescita è trainata dalla combinazione tra turismo, commercio, ristorazione e un’offerta culturale che negli ultimi anni è diventata sempre più dinamica. Terrasini attrae residenti non solo dalla provincia, ma anche da fuori Sicilia. La sua vocazione internazionale, amplificata dalla presenza dell’aeroporto, la colloca tra le città più vive del palermitano.

12. Monreale: un gigante che continua a crescere

Monreale cresce di 1.430 abitanti e si conferma uno dei comuni più importanti della provincia. È un caso particolare perché unisce patrimonio artistico e culturale di livello mondiale a un territorio vasto, ricco di frazioni e realtà diverse. La sua crescita deriva da una forte espansione residenziale e da una posizione strategica a pochi minuti da Palermo.

13. Carini: il comune che cresce più di tutti

Carini (nella foto) domina la classifica con un impressionante +2.605 abitanti in soli sei anni. È probabilmente il comune più dinamico della provincia grazie alla sua estensione, alla presenza di aree commerciali, a nuovi insediamenti residenziali e a una posizione strategica lungo l’asse autostradale. Carini è di fatto una nuova città che sta assorbendo parte della popolazione che lascia Palermo, diventando uno dei poli demografici più forti della Sicilia occidentale.

Una provincia che si sposta verso la costa e verso Palermo

L’analisi complessiva mostra una dinamica chiara: crescono i comuni costieri, crescono i comuni vicini alla città metropolitana, crescono le aree con servizi, infrastrutture e turismo. Crollano invece i piccoli centri interni, soprattutto nelle Madonie e nell’entroterra, dove lo spopolamento giovanile, la mancanza di lavoro e le difficoltà di collegamento producono perdite costanti e spesso drammatiche.

La nuova geografia del palermitano

Questi tredici comuni non raccontano solo una crescita numerica, raccontano una trasformazione sociale. Il futuro della provincia sembra spostarsi verso il mare, verso le grandi vie di comunicazione e verso le aree in grado di offrire qualità della vita, lavoro e servizi. La Sicilia che resiste è fatta di città medie, comuni costieri e territori dinamici che stanno ridisegnando la mappa demografica del palermitano.