Un omaggio in musica: il Premio Clarinettistico “Daniele Galletto” incanta il Parco delle Madonie

Si è concluso nel migliore dei modi, in una cornice di bellezza senza pari, il Premio Clarinettistico “Daniele Galletto”, ospitato nella prestigiosa sede del Parco delle Madonie di Petralia Sottana, all’interno dello storico Palazzo Pucci-Martinez.

Due giornate dense di emozioni, in cui musica, memoria e comunità si sono intrecciate dando vita a un evento che ha superato ogni aspettativa. La limpida qualità artistica dei partecipanti, la professionalità sensibile della Commissione, il calore del pubblico e la dedizione degli organizzatori hanno costruito una sinergia rara, autentica, capace di trasformare un concorso musicale in un vero atto collettivo di gratitudine e affetto.

Il clarinetto: voce di un ricordo che illumina

Nella sala nobile di Palazzo Pucci- Martinez – rivelatasi, come sottolineato dagli stessi esperti, di straordinaria acustica – il clarinetto è stato il protagonista assoluto:

una voce calda, raffinata, capace di riempire lo spazio di colori sonori, di restituire la profondità delle emozioni, di evocare con delicatezza la presenza luminosa di Daniele Galletto.

Daniele, persona solare, gentile, amata da tutti, è stato il cuore pulsante dell’iniziativa: la sua memoria non ha suscitato solo commozione, ma ha generato luce, ispirando ogni gesto, ogni nota, ogni sorriso condiviso.

Un progetto nato dal dolore e trasformato in dono

Un ringraziamento speciale va a chi, in un tempo segnato da tragedia e dolore, ha trovato la lucidità e la forza di trasformare un dramma in una risorsa preziosa per gli altri.

Un atto di amore e generosità straordinaria, alimentato da amici, colleghi, istituzioni e realtà associative che hanno creduto nel valore di questo Premio.

Fondamentale, infatti, il sostegno e la collaborazione del

– Comune di Petralia Sottana,

– Ente Parco delle Madonie,

– Associazione Ballo Pantomima della Cordella,

– Associazione Musicale “Benedetto Albanese” di Caccamo,

insieme alla presenza affettuosa di amici e familiari di Daniele.

Abbiamo fatto musica.

Abbiamo fatto memoria.

E soprattutto lo abbiamo fatto insieme.

Il Commissario Straordinario dell’Ente Parco delle Madonie, Salvatore Caltagirone, ha così commentato l’evento:

“Le mie congratulazioni agli organizzatori del Premio Clarinettistico Daniele Galletto, all’Associazione Ballo Pantomima della Cordella, alla giuria e ai musicisti.

La mia vicinanza alla famiglia, presente nella sede del Parco e incontrata con molto piacere.

La mia riconoscenza all’Amministrazione Comunale di Petralia Sottana e al Sindaco Pietro Edrisi Polito.

E infine la mia sorpresa per l’eccezionale acustica del salone che mi onoro di occupare durante il mio lavoro presso l’Ente.”

Parole che sottolineano non solo l’elevato profilo dell’iniziativa, ma anche il valore culturale e simbolico dell’averla ospitata nel cuore del Parco delle Madonie, luogo in cui storia, natura e comunità si incontrano.

(Fonte e Foto da Ente Parco delle Madonie)