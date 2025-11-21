A Cefalù il Giubileo delle Confraternite e delle Bande Musicali

Cefalù – 23 novembre, Solennità di Cristo Re dell’Universo

La Diocesi di Cefalù si appresta a vivere una giornata che sarà segno luminoso di unità e di speranza. Il prossimo 23 novembre, nella solennità di Cristo Re dell’Universo, si celebrerà il Giubileo delle Confraternite e delle Bande Musicali, sotto il segno programmatico del tema: “Lievito di speranza nella Chiesa e nella società”.

L’immagine evangelica del lievito – “Simile est regnum caelorum fermento…” (Mt 13,33) – indicherà il cammino di una Chiesa chiamata a essere forza nascosta e generativa, capace di trasformare la realtà con la dolce fermezza del Vangelo. Come insegnerà Sant’Agostino, “Modicum fermentum totam massam corrumpit aut corrumpendo commutat” (Sermo 1), così il piccolo atto di fede del cristiano avrà la forza di permeare il mondo con il bene.

Una giornata in cammino

Alle ore 09.00 verrà offerta l’accoglienza presso la Parrocchia di San Francesco; quindi, alle ore 09.30, confraternite e bande musicali si muoveranno in corteo verso la Basilica Cattedrale, portando con sé la testimonianza viva di una tradizione secolare che unirà arte, devozione e fraternità.

Giunti in Cattedrale, i partecipanti vivranno un momento formativo guidato da don Pietro Piraino, che offrirà una riflessione sul significato del “lievito” come dinamica ecclesiale chiamata a rinnovare la comunità e la società alla luce del Vangelo.

Alle ore 11.30 avrà luogo la Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E.R. Mons. Giuseppe Marciante, Vescovo di Cefalù. Nel contesto della festa liturgica, la Chiesa diocesana eleverà la sua preghiera per la crescita della comunione e della missione.

Infine, alle ore 13.30, le bande musicali offriranno le loro marce sinfoniche sulla gradinata della Cattedrale, trasformando la piazza in un inno di lode e gratitudine.

Il linguaggio della musica come via verso Dio

La presenza delle bande musicali sarà più che mera cornice artistica: diverrà un’autentica epifania dello Spirito. I Padri della Chiesa riconobbero sempre nella musica un linguaggio privilegiato che eleva l’anima. Sant’Ambrogio, maestro del canto ecclesiale, affermava: “Cantare amantis est” – «cantare è proprio di chi ama» – indicando nella musica l’atto che dilata il cuore alla grazia.

Sant’Agostino, nelle sue Confessioni, esprimerà con indimenticabile profondità: “Quam flevi hymnos et cantica tua!” (Conf. IX,6), riconoscendo che la musica sacra ha il potere di trasformare l’interiorità e orientarla verso Dio. E altrove aggiungerà: “Qui bene cantat bis orat”, a sottolineare come il canto, quando è puro e sincero, raddoppi la forza della preghiera.

Il ruolo delle bande musicali nel tessuto culturale e spirituale delle nostre comunità manifesterà dunque una dimensione di liturgia estesa: la musica diverrà annuncio, evangelizzazione, consolazione. Sarà armonia che unisce, bellezza che parla di Dio, linguaggio universale che custodisce le radici del nostro popolo.

Una Chiesa che sarà lievito di futuro

Il Giubileo delle Confraternite e delle Bande Musicali si inserirà nell’impegno costante della Chiea nel rinnovare le sue strutture, i cammini pastorali, la vita comunitaria. Come ricorda Papa Francesco: “Ecclesia semper reformanda”, una Chiesa sarà sempre chiamata a rigenerarsi con coraggio evangelico.

Il “lievito di speranza” che sarà celebrato non costituirà soltanto un tema, ma diventerà un orientamento: un invito a essere comunità pasquale, capace di ascoltare, accompagnare e generare percorsi nuovi; una Chiesa che porrà Cristo al centro e che camminerà con la società, offrendo consolazione, verità e futuro.

