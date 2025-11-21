La volata d’autunno: si gioca il derby tra Lascari Cefalù a Gangi

Promozione – Girone B
10ª Giornata – 22/23 novembre 2025
La 10ª giornata del Girone B di Promozione promette un fine settimana di grande intensità tecnica e tattica. Con una classifica più compressa che mai nelle zone nobili, ogni dettaglio – un gol subito, un’espulsione, una distrazione – può pesare come un macigno.
Il vertice è un duello a distanza fra Città di Villafranca e Lascari-Cefalù (entrambe a 21 punti), con la Futura immediatamente alle spalle. Ma attenzione alla sorprendente crescita di Orlandina e Polisportiva Nicosia, dotate dei due migliori attacchi del campionato insieme alla capolista.
Di seguito la presentazione elegante e puntuale di ogni gara.
SABATO 22 NOVEMBRE 2025
Città di Villafranca – Polisportiva Nicosia (ore 14:30)
Match di cartello.
I padroni di casa vantano la miglior difesa del torneo (5 gol subiti in 9 gare) e tornano sul proprio campo dopo la prima sconfitta stagionale, desiderosi di riprendere ritmo.
La Polisportiva Nicosia (20 gol fatti, terzo miglior attacco) gioca un calcio rapido e verticale e arriva da risultati molto solidi.
Pronostico tecnico: gara equilibrata: Villafranca ha più compattezza, Nicosia più capacità di ferire negli ultimi 30 metri. Può deciderla un episodio.
Monforte S. Giorgio VDM – Nuova Rinascita (ore 14:30)
Il Monforte è la peggior difesa del torneo (22 reti incassate) ed è reduce da un periodo complicato.
La Nuova Rinascita, pur altalenante, segna con buona continuità (13 gol) e concede relativamente poco.
Chiave della gara: la qualità offensiva della Nuova Rinascita potrebbe pesare, ma Monforte in casa ha mostrato lampi di reazione.
Futura – Torregrotta 1973 (ore 15:00)
La Futura è la squadra più brillante del momento: terzo attacco del girone (18 gol), inserimento perfetto nella zona nobile della classifica.
Il Torregrotta, fermo a 9 punti, ha numeri simili nei gol fatti (13) ma manca di continuità.
Aspetto decisivo: la Futura concede tanto (17 gol subiti); partita da “gol” assicurato.
DOMENICA 23 NOVEMBRE 2025
Comprensorio del Tindari – Città di Mistretta (ore 14:30)
Match salvezza.
Tindari (8 punti) deve invertire il trend delle 5 sconfitte stagionali, mentre il Mistretta – nonostante i soli 9 punti – ha il valore aggiunto di aver già ottenuto 3 vittorie.
Equilibrio numerico: due attacchi da 8 e 9 gol, difese vulnerabili. Partita aperta a ogni risultato.
Pro Falcone – Santangiolese (ore 14:30)
Il Pro Falcone ha numeri offensivi importanti (17 gol fatti) ma fatica a chiudere le partite.
La Santangiolese è ancora senza vittorie (0 successi, 5 pareggi) ma è squadra ostica.
Scenario probabile: gara tattica, con il Pro Falcone favorito per incisività negli ultimi 20 metri.
Pro Mende – Orlandina (ore 14:30)
Il Pro Mende sta soffrendo in fase difensiva (16 gol subiti), mentre l’Orlandina è l’attacco più prolifico del girone (23 gol).
Dati alla mano: partita che, se gestita con intelligenza, può aumentare il distacco dell’Orlandina dalla zona playoff.
Aluntina – Città di Galati (ore 15:00)
L’Aluntina è una delle squadre più equilibrate del campionato: 14 gol fatti, 11 subiti.
Il Città di Galati ha la seconda difesa più battuta del torneo (26 reti incassate).
Chiave di lettura: Aluntina favorita grazie alla maggiore solidità generale.
Gangi – Lascari-Cefalù (ore 15:00)
Sfida dall’esito sulla carta orientato, ma da non sottovalutare.
Il Gangi (6 punti) è in evidente difficoltà realizzativa (solo 9 gol), mentre il Lascari-Cefalù è ancora imbattuto (6 vittorie, 3 pareggi) con la miglior striscia utile del torneo.
Focus tattico: il Lascari-Cefalù può fare leva sul secondo miglior differenziale del girone (+8).
Gangi servirà un’impresa.