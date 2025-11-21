La volata d’autunno: si gioca il derby tra Lascari Cefalù a Gangi

Promozione – Girone B

10ª Giornata – 22/23 novembre 2025

La 10ª giornata del Girone B di Promozione promette un fine settimana di grande intensità tecnica e tattica. Con una classifica più compressa che mai nelle zone nobili, ogni dettaglio – un gol subito, un’espulsione, una distrazione – può pesare come un macigno.

Il vertice è un duello a distanza fra Città di Villafranca e Lascari-Cefalù (entrambe a 21 punti), con la Futura immediatamente alle spalle. Ma attenzione alla sorprendente crescita di Orlandina e Polisportiva Nicosia, dotate dei due migliori attacchi del campionato insieme alla capolista.

Di seguito la presentazione elegante e puntuale di ogni gara.

SABATO 22 NOVEMBRE 2025

Città di Villafranca – Polisportiva Nicosia (ore 14:30)

Match di cartello.

I padroni di casa vantano la miglior difesa del torneo (5 gol subiti in 9 gare) e tornano sul proprio campo dopo la prima sconfitta stagionale, desiderosi di riprendere ritmo.

La Polisportiva Nicosia (20 gol fatti, terzo miglior attacco) gioca un calcio rapido e verticale e arriva da risultati molto solidi.

Pronostico tecnico: gara equilibrata: Villafranca ha più compattezza, Nicosia più capacità di ferire negli ultimi 30 metri. Può deciderla un episodio.

Monforte S. Giorgio VDM – Nuova Rinascita (ore 14:30)

Il Monforte è la peggior difesa del torneo (22 reti incassate) ed è reduce da un periodo complicato.

La Nuova Rinascita, pur altalenante, segna con buona continuità (13 gol) e concede relativamente poco.

Chiave della gara: la qualità offensiva della Nuova Rinascita potrebbe pesare, ma Monforte in casa ha mostrato lampi di reazione.

Futura – Torregrotta 1973 (ore 15:00)

La Futura è la squadra più brillante del momento: terzo attacco del girone (18 gol), inserimento perfetto nella zona nobile della classifica.

Il Torregrotta, fermo a 9 punti, ha numeri simili nei gol fatti (13) ma manca di continuità.

Aspetto decisivo: la Futura concede tanto (17 gol subiti); partita da “gol” assicurato.

DOMENICA 23 NOVEMBRE 2025

Comprensorio del Tindari – Città di Mistretta (ore 14:30)

Match salvezza.

Tindari (8 punti) deve invertire il trend delle 5 sconfitte stagionali, mentre il Mistretta – nonostante i soli 9 punti – ha il valore aggiunto di aver già ottenuto 3 vittorie.

Equilibrio numerico: due attacchi da 8 e 9 gol, difese vulnerabili. Partita aperta a ogni risultato.

Pro Falcone – Santangiolese (ore 14:30)

Il Pro Falcone ha numeri offensivi importanti (17 gol fatti) ma fatica a chiudere le partite.

La Santangiolese è ancora senza vittorie (0 successi, 5 pareggi) ma è squadra ostica.

Scenario probabile: gara tattica, con il Pro Falcone favorito per incisività negli ultimi 20 metri.

Pro Mende – Orlandina (ore 14:30)

Il Pro Mende sta soffrendo in fase difensiva (16 gol subiti), mentre l’Orlandina è l’attacco più prolifico del girone (23 gol).

Dati alla mano: partita che, se gestita con intelligenza, può aumentare il distacco dell’Orlandina dalla zona playoff.

Aluntina – Città di Galati (ore 15:00)

L’Aluntina è una delle squadre più equilibrate del campionato: 14 gol fatti, 11 subiti.

Il Città di Galati ha la seconda difesa più battuta del torneo (26 reti incassate).

Chiave di lettura: Aluntina favorita grazie alla maggiore solidità generale.

Gangi – Lascari-Cefalù (ore 15:00)

Sfida dall’esito sulla carta orientato, ma da non sottovalutare.

Il Gangi (6 punti) è in evidente difficoltà realizzativa (solo 9 gol), mentre il Lascari-Cefalù è ancora imbattuto (6 vittorie, 3 pareggi) con la miglior striscia utile del torneo.

Focus tattico: il Lascari-Cefalù può fare leva sul secondo miglior differenziale del girone (+8).

Gangi servirà un’impresa.

La 10ª giornata si preannuncia interessante: in alto per la lotta al primato, al centro per chi cerca stabilità, e in basso per chi non può più sbagliare. Un turno che potrebbe segnare un primo reale spartiacque della stagione.