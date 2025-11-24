Cefalù a Roma: come la Corale ASMU ha portato la voce della Sicilia nella capitale

Cefalù ha attraversato l’Italia. Ha lasciato la sua luce, il suo mare, le sue pietre antiche, ed è arrivata a Roma con quaranta voci che hanno portato nella Capitale qualcosa che non si può raccontare con una semplice cronaca: un modo di sentire, una cultura, una storia collettiva che nasce in Sicilia e trova eco lontano, dove la musica diventa lingua universale. Il viaggio dell’ASMU al Giubileo delle Corali non è stato solo un pellegrinaggio, ma una dichiarazione d’identità. Una prova che i piccoli centri, quando camminano insieme, sanno parlare al mondo.

Arrivare per il raduno alle tre del mattino, salire sul pullman nel silenzio ancora tiepido della notte, non è stato un semplice inizio logistico: è stato il primo passo di un rito. I coristi sono partiti con quel misto di emozione e stanchezza che rende veri solo i viaggi che contano davvero, e già lì, seduti uno accanto all’altro, si è capito che questo non sarebbe stato un itinerario come gli altri. A Punta Raisi, poi, è accaduto qualcosa che nessuno aveva previsto: il pianoforte nella sala partenze ha iniziato a suonare, le voci della Corale si sono unite, e “Dolce sentire” si è levato nell’aria attirando viaggiatori, famiglie, sconosciuti che si sono fermati, ascoltati, emozionati. Quel cerchio improvvisato è stato il primo grande segno: la musica dell’ASMU non nasce per essere contenuta, ma per espandersi, per incontrare, per unire.

A Roma, il primo gesto è stato attraversare la Porta Santa di Santa Maria Maggiore. Non un atto turistico, ma un passaggio simbolico: La Corale entrava ufficialmente nel cuore del Giubileo. Nella basilica, davanti alla tomba di Papa Francesco, il silenzio si è fatto profondo. Molti coristi hanno portato intenzioni che non erano solo loro, ma appartenenti a chi non era partito. È stato un momento di comunione sincera, quasi tangibile, come se la città di Cefalù – per un attimo – fosse entrata tutta insieme con loro, sospesa tra terra e cielo.

Il concerto del sabato sera nella chiesa di San Damaso è stato il punto in cui la voce della Sicilia ha incontrato davvero il mondo. Ogni brano è diventato un ponte, ogni armonia un invito alla reciprocità. I coristi siciliani hanno cantato davanti a persone provenienti da paesi diversi, dimostrando che la musica, quando nasce dalla sincerità, non conosce geografie. Le parole di accoglienza ricevute, l’ascolto attento del pubblico, i volti commossi: tutto ha fatto capire che quella non era una semplice esibizione, ma un incontro umano, culturale e spirituale.

A Piazza San Pietro, alle otto del mattino di domenica, l’attesa è diventata parte della celebrazione. Migliaia di corali da tutto il mondo si sono incontrate in un mosaico di culture, lingue, storie. L’arrivo di Papa Leone XIV è stato un momento che nessuno dimenticherà: quel saluto, quello sguardo che sembrava abbracciare ogni singolo corista, è diventato un incoraggiamento, quasi una benedizione personale. Durante la celebrazione, le voci si sono unite in un’unica grande preghiera globale: Cefalù, la Sicilia, l’Italia, l’Europa, l’Africa, l’America, l’Asia… tutte dentro lo stesso respiro.

Attraversare la Porta Santa di San Pietro, ammirare la Pietà di Michelangelo, salire verso il Baldacchino del Bernini, scendere nelle Grotte Vaticane: ogni passo ha aggiunto profondità al viaggio, come se Roma avesse donato all’ASMU un racconto dentro il racconto. Il pranzo nelle vie luminose della capitale e il viaggio di ritorno, fatto di sorrisi, fotografie, racconti e gratitudine, hanno chiuso un cerchio splendente.

La voce dell’ASMU ha portato a Roma un pezzo autentico della Sicilia: non solo tecnica, non solo canto, ma sensibilità, storia, radici. E Roma ha restituito tutto amplificato, come fanno le grandi città: risonanza, consapevolezza, slancio. Ora che i coristi sono tornati a Cefalù, questo viaggio non è finito. È iniziato. Perché chi cammina insieme, chi canta insieme, chi costruisce armonia nella diversità, porta dentro di sé un seme che cresce. E porterà ancora frutto.

La frase del Papa resta la chiave di tutto: “Impegnatevi nel trasformare sempre di più i vostri cori in un prodigio di armonia e di bellezza.” Ed è esattamente ciò che l’ASMU continuerà a fare. Sempre insieme.