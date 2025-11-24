Prospettive e strategie per il contrasto alla violenza di genere. Il Lions Club Cefalù presente e protagonista al Castello di Carini

Castello La Grua-Talamanca, Carini – 4 dicembre 2025

Il Lions Club della 1ª Circoscrizione del Distretto 108 Yb Sicilia, guidato dal Presidente Avv. Pietro Passariello, promuove un appuntamento di alto profilo civile e culturale dedicato al tema, oggi drammaticamente attuale, della violenza di genere. L’iniziativa, inserita nell’Anno Sociale 2025-2026 e orientata secondo le linee programmatiche del Governatore Diego Taviano, intende offrire un momento di riflessione autorevole e interdisciplinare sulle più efficaci strategie di prevenzione e contrasto.

Dopo i saluti istituzionali del Dott. Luca Tantino, Presidente Lions Club Carini Riviera Palermo Ponente, del Sindaco di Carini Prof. Giovi Monteleone e dell’Arcivescovo di Monreale, S.E. Mons. Gualtiero Isacchi, i lavori saranno introdotti e coordinati dall’Avv. Salvatore Priola, Coordinatore delle Circoscrizioni del Distretto 108 YB.

Il parterre dei relatori testimonia la volontà del Lions Club di affrontare il fenomeno con rigore giuridico, competenza investigativa e sensibilità sociale:

– l’Avv. Debora Sansone, Delegata distrettuale per il Service sulla violenza di genere (Socia del Lions Club Cefalù);

– l’Isp. Luigi Lombardo, Segretario del Sindacato Italiano Appartenenti Polizia;

– la Dott.ssa Annamaria Picozzi, Sostituta Procuratrice Generale presso la Corte d’Appello di Palermo;

– la Dott.ssa Mirella Agliastro, già Magistrata della Corte di Cassazione.

Un breve intermezzo culturale, curato dall’Avv. Luigi Alioto, Presidente del Lions Club Bagheria, offrirà una lettura teatralizzata dell’amore tragico di Paolo e Francesca, tratto dal Canto V dell’Inferno dantesco: un richiamo simbolico alla forza distruttiva della passione violenta e alla necessità di un riscatto etico e sociale.

Nelle conclusioni, affidate all’Avv. Pietro Passariello e all’Avv. Daniela Macaluso, Past District Governor del Distretto 108 YB Sicilia, sarà tracciata una sintesi dei contributi e delle prospettive operative che emergeranno nel corso dell’incontro.

Particolarmente significativa la premiazione dei cinque studenti finalisti del concorso “Lettera a Laura”, promosso dall’Istituto Comprensivo Laura Lanza – Baronessa di Carini: un gesto che ribadisce l’impegno del Lions Club nella formazione delle giovani generazioni alla cultura del rispetto, della dignità e della non violenza.

L’evento, ospitato nella suggestiva cornice del Castello La Grua-Talamanca di Carini, è accreditato ai fini della formazione continua forense (materia penale – 3 crediti formativi), confermando la rilevanza professionale e sociale dell’iniziativa.

Con questa giornata di studio, la 1ª Circoscrizione del Distretto 108 YB riafferma l’urgenza di un impegno condiviso tra istituzioni, professionisti e comunità civile, affinché il contrasto alla violenza di genere diventi sempre più espressione concreta di responsabilità, servizio e umanità.

