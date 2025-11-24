“Non Toccarmi”: il Teatro comunale “Salvatore Cicero” di Cefalù si fa voce dell’impegno contro la violenza sulle donne

Teatro Comunale “Salvatore Cicero”, 24 novembre 2025 – ore 19.00

Per la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, va in scena Non Toccarmi, un’opera teatrale intensa e simbolicamente densa, ideata e diretta da Ugo Bentivegna e prodotta da La Valigia dell’Attore.

La rappresentazione, che si terrà questa sera, lunedì 24 novembre alle ore 19.00 presso il Teatro Comunale “Salvatore Cicero”, intende proporsi come uno spazio narrativo ed emotivo dove corpi, voci e movimenti si intrecciano per dare forma a un grido collettivo: la difesa della dignità e dell’inviolabilità della persona.

Un progetto corale e raffinato

Il testo, affidato alla sensibilità drammaturgica di Beatrice Piscopo, è arricchito dalla cura dei movimenti scenici di Irene Manno, che contribuiscono a fare del gesto un linguaggio autonomo, capace di esprimere fragilità e resistenza, caduta e risveglio.

Sul palco si alterneranno Raquel Romeo, Silvia Trigona, Martina Cassenti, Irene Manno, Alfonso Moscato, Tommaso Gioietta, Fabiano Di Majo, in un cast che unisce esperienza e freschezza interpretativa. Il coordinamento della messa in scena è sostenuto dall’aiuto regia di Federico Punzi.

Lo stesso manifesto, dominato da una figura femminile che abbraccia uno strumento musicale – quasi a ricordare la vulnerabilità e insieme la forza vibrante del corpo – suggerisce un percorso artistico che parte dal dolore ma non vi si arresta: si apre invece a una tensione creativa, poetica, comunitaria.

Un invito alla partecipazione

Non Toccarmi non è soltanto uno spettacolo: è un invito a guardare, ascoltare e discernere. A riconoscere nelle storie evocate sul palco le tante storie reali che attraversano la società contemporanea; a fare del teatro una soglia dove il dolore si trasforma in consapevolezza e la denuncia diventa responsabilità comune.

Il Teatro “Salvatore Cicero”, con la sua atmosfera raccolta e carica di storia, accoglierà il pubblico in un’esperienza che promette intensità emotiva e valore civile. Un appuntamento che Cefalù offre non come rito annuale, ma come gesto concreto di attenzione verso le donne e le loro vite.

