Premio “Custode dell’Ambiente”: tutti i premiati. Grande successo ad Agrigento

Premio “Custode dell’Ambiente”: la Sicilia che innova, tutela e ispira

di Redazione

Sabato scorso si è celebrata la prima edizione del Premio “Custode dell’Ambiente”, un riconoscimento nato per dare voce e visibilità a quelle realtà che, in Sicilia, hanno scelto di mettere al centro del proprio impegno sostenibilità, innovazione, tutela delle risorse naturali e cura del territorio.

È stato il coronamento di un lavoro articolato: circa quaranta candidature, esaminate con rigore da una commissione dedicata, dalle quali sono emerse le dieci eccellenze premiate per l’anno inaugurale. Una selezione che racconta una Sicilia diversa, operosa e visionaria, capace di costruire futuro senza rinunciare alla propria identità.

I Premiati 2025 – “Custode dell’Ambiente”

Gruppo Arena – Decò

Premiato per una strategia industriale avanzata che integra impianti fotovoltaici, economia circolare e numerose iniziative sociali, dimostrando che la grande distribuzione può essere motore di sviluppo sostenibile.

Mancuso Group

Riconoscimento assegnato per la promozione di tecnologie efficienti e per l’impegno trasversale, nei diversi settori del gruppo, nel ridurre impatti e consumi.

Irritec

Eccellenza internazionale nei sistemi di irrigazione moderni ed eco-efficienti, capaci di ridurre gli sprechi idrici e favorire un’agricoltura realmente responsabile.

SEAP Depurazione Acque

Premiata per aver trasformato un’attività complessa come la depurazione in un modello virtuoso di economia circolare, contribuendo alla tutela e al recupero delle risorse idriche.

Azienda Agricola Biologica Bagliesi

Riconosciuta per la qualità delle pratiche agricole adottate e per la coraggiosa difesa della biodiversità locale, oggi più che mai patrimonio comune da preservare.

Sneark

Per l’approccio innovativo che unisce design, biodegradabilità e processi produttivi a ridotto impatto ambientale, offrendo alla moda siciliana un orizzonte nuovo.

Città di Messina

Premiata per il percorso virtuoso che ha condotto all’ottenimento della Bandiera Blu 2025 su oltre undici chilometri di costa: un risultato che parla di rigenerazione e visione amministrativa.

Città di Oliveri

Un riconoscimento alla trasformazione del territorio: rigenerazione della costa, 52.000 nuove alberature, partecipazione attiva della comunità e un modello innovativo di gestione degli spazi pubblici.

Sibeg

Premiata per il percorso verso la carbon neutrality, per l’impiego di energie rinnovabili e per la significativa riduzione dei consumi idrici nei propri cicli produttivi.

Confagricoltura Donna

Riconoscimento assegnato per la mostra “Donne della Terra”, che valorizza il ruolo delle imprenditrici agricole nella tutela del paesaggio rurale e nella promozione di una cultura del lavoro rispettosa dell’ambiente.

Premio “Custode dell’Ambiente” – Giovani

Istituto Comprensivo “Rettore Evola” di Balestrate

Premiato per il progetto “Preserve the Ocean”, un percorso educativo che accompagna gli studenti alla scoperta e alla difesa degli ecosistemi marini, trasformando la scuola in un autentico laboratorio di sostenibilità.

Ambasciatori dell’Ambiente 2025

Durante la serata sono stati inoltre proclamati gli Ambasciatori dell’Ambiente, figure che con il loro ruolo pubblico e professionale contribuiscono alla diffusione di una nuova cultura ecologica:

Renato Schifani , Presidente della Regione Siciliana

, Presidente della Regione Siciliana Gaetano Galvagno , Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana

, Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana Ignazio La Russa , Presidente del Senato della Repubblica

, Presidente del Senato della Repubblica Conservatorio “Arturo Toscanini” di Ribera

Lorena Cacciatore , attrice

, attrice Valeria Restuccia , dirigente regionale

, dirigente regionale Giuseppe La Spada, artista ambientale

Una Sicilia che sorprende

Il teatro, gremito di amministratori, istituzioni, professionisti e cittadini, ha restituito un entusiasmo raro, quasi contagioso. Una presenza così vasta e partecipe ricorda che la Sicilia non è solo un territorio segnato da criticità: è soprattutto un luogo di talenti, idee, coraggio e innovazione.

Il Premio “Custode dell’Ambiente” tornerà anche il prossimo anno, con la stessa missione: illuminare le eccellenze che spesso restano nell’ombra, raccontare la Sicilia migliore e sostenere chi, ogni giorno, lavora per rendere questa terra un modello di futuro possibile.