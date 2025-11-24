Nel campionato di Serie D Maschile di Volley netta vittoria della Primula Monreale a Cefalù

La quarta giornata del Girone A della Serie D maschile consegna verdetti netti, con quattro successi per 3-0 che ridisegnano parte della geografia competitiva del torneo. La nota più alta della settimana è senza dubbio il trionfo della Primula Monreale nel derby dei Normanni. Possiamo così definirlo essendo le due città sedi delle Cattedrali più note al Mondo, patrimonio Unesco.

queste tutte le gare

ERICINA VOLLEY – SI VOLLEY ENTELLO 0–3 (20-25, 17-25, 14-25)

L’Entello conquista tre punti limpidi e indispensabili per dare ossigeno alla propria classifica. La squadra ospite gestisce ritmo e cambiopalla con crescente autorità, approfittando delle difficoltà strutturali dell’Ericina, ancora ferma a zero punti e incapace di trovare equilibrio in cambio palla. Il calo progressivo dei padroni di casa nei tre set (da -5 a -11) fotografa una fragilità mentale da cui sarà necessario ripartire.

KEPHA 2.0 CEFALÙ – PRIMULA MONREALE 0–3 (14-25, 20-25, 13-25)

La Primula cala il sigillo in casa della Kepha

È il match della giornata e produce il risultato più roboante. La Primula Monreale espugna con autorità il campo della Kepha Cefalù, firmando un 3-0 che non lascia margini interpretativi e rilancia in modo deciso le ambizioni del gruppo Corradino.

La squadra ospite entra in campo con personalità e un sistema muro-difesa estremamente ordinato, capace di neutralizzare i tentativi offensivi della Kepha, che resta ancora senza vittorie e paga un’eccessiva discontinuità in regia e nelle uscite laterali.

Il secondo set è l’unico realmente combattuto, con Cefalù che prova a restare a contatto fino al 20-23, ma la Primula chiude con freddezza e disciplina tattica. Terzo parziale senza storia.

Questa vittoria certifica la maturità della Primula, che con 9 punti rimane in piena zona alta e con un quoziente punti altissimo (1,41), oggi tra i migliori del girone.

APD CLUB LEONI – RIBERA TEAMS VOLLEY 0–3 (23-25, 19-25, 24-26)

Match più equilibrato di quanto dica il 3-0, con due set decisi ai vantaggi e un Club Leoni che mostra progressi ma non riesce a concretizzare nei momenti chiave.

Ribera però conferma la propria leadership: 4 vittorie su 4, 12 set vinti e appena 2 concessi. Il sistema di gioco dei riberesi è solido, continuo e sempre capace di produrre break pesanti al servizio. La classifica li premia con il primo posto a quota 11.

LUPI PALLAVOLO PARTINICO – DON ORIONE & CAPACENSE 0–3 (18-25, 19-25, 21-25)

Il Don Orione mantiene il passo della capolista, centrando il quarto successo consecutivo. Anche qui la costanza nei fondamentali pesanti fa la differenza: battuta tattica, ottima correlazione muro-difesa e una gestione del side-out molto pulita.

I Lupi di Partinico lottano ma mostrano limiti nelle fasi di ricostruzione e nei cambi di ritmo. Restano a metà classifica (6 punti), mentre il Don Orione vola a quota 11, seconda forza del torneo.

CLASSIFICA

Pos. Squadra Punti PG 1 Ribera Teams Volley 11 4 2 Don Orione & Capacense 11 4 3 Vigata Volley 9 3 4 Primula Monreale – Gruppo Corradino 9 4 5 S.P. Hobby Volley 7 3 6 Lupi Partinico 6 4 7 SI Volley Entello 3 4 8 Kepha 2.0 Cefalù 1 4 9 Club Leoni 0 4 10 Ericina Volley 0 4

La quarta giornata conferma i blocchi principali del girone: