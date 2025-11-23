Lascari-Cefalù, vittoria di forza e maturità: prova di autorità a Gangi. Il Punto

Nel campionato di Promozione di Calcio, la Polisportiva Lascari-Cefalù firma a Gangi una delle prestazioni più solide e significative della propria stagione, imponendosi 1–4 in una giornata finalmente autunnale, davanti a un pubblico numeroso e caldissimo. Una gara intensa, nervosa, a tratti spigolosa, ma interpretata dai giallorossi con quella maturità propria delle squadre che puntano in alto.

L’avvio è di quelli che indirizzano l’inerzia: dopo appena quattro minuti il portiere Mammano architetta un lancio millimetrico, il difensore locale sbaglia la lettura e Tiscione, con un controbalzo tecnico e pulito dai venti metri, sblocca immediatamente il match. Il Gangi, però, non resta a guardare: la reazione dei padroni di casa è immediata e il loro numero 9 conclude un’azione insistita con un tap-in che vale l’1–1, mostrando come la classifica non renda giustizia a una squadra fisica, organizzata e tutt’altro che arrendevole.

Il Lascari-Cefalù non si scompone e al 33’, su fallo proprio su Tiscione, conquista un rigore molto contestato dal pubblico locale. Mocciaro, con freddezza da bomber navigato, firma il nuovo vantaggio al 35’. Ma la tensione cresce: il clima sugli spalti si infiamma soprattutto verso l’ex Mister Comito, la gara viene sospesa per qualche minuto e al culmine del caos arriva il rosso diretto a Portera, lasciando i giallorossi in dieci. Il primo tempo, interminabile, si chiude addirittura al 60’, con quindici minuti extra che avrebbero potuto cambiare la storia della partita.

E invece la ripresa è un manifesto di forza mentale: nonostante l’inferiorità numerica, il Lascari-Cefalù prende in mano il pallone e il coraggio. Al 3’ della ripresa Johnson inventa un capolavoro balistico da posizione angolata sulla destra, trovando l’incrocio dei pali in un’esecuzione che spezza definitivamente il ritmo dei padroni di casa. Il Gangi tenta un forcing disordinato, ma senza mai creare reali pericoli, e in pieno recupero (95’) il nuovo arrivato Cotugno approfitta di un disimpegno impreciso del portiere, siglando l’1–4 che chiude la contesa e suggella un successo di peso.

Una vittoria netta, costruita con qualità, gestione emotiva e capacità di colpire nei momenti chiave, su un campo storicamente complicato. La Polisportiva Lascari-Cefalù riprende con pieno merito la vetta della classifica, confermando identità, ambizione e continuità di rendimento.

LE PARTITE DELLA 10ª GIORNATA

Città di Villafranca – Polisportiva Nicosia 2–0

Monforte San Giorgio VDM – Nuova Rinascita 1–1

Comprensorio del Tindari – Città di Mistretta 0–1

Pro Falcone – Santangiolese 1–0

Pro Mende – Orlandina 1–1

Aluntina – Città di Galati 4–0

Gangi – Lascari–Cefalù 1–4

Futura – Torregrotta (rinviata al 3 dicembre, ore 15:00)

Match ancora da disputare. La Futura, vincendo, potrebbe portarsi a –1 dalle capoliste. Il Torregrotta, invece, cerca l’aggancio al centro classifica.

CLASSIFICA UFFICIALE