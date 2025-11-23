Serie D Maschile di Volley: la Kepha di Cefalù cerca il riscatto davanti al proprio pubblico

Dopo l’anticipo di ieri, che ha visto i Lupi Pallavolo Partinico cedere nettamente in casa alla capolista Don Orione & Capacense (0–3, parziali 18-25, 19-25, 21-25), la quarta giornata della Serie D Maschile – Girone A entra oggi nel vivo con tre gare ad altissima intensità tecnica.

Il campionato sta già delineando le sue prime gerarchie, ma questa giornata potrebbe aprire nuovi scenari soprattutto nelle zone centrali e basse della classifica. Sotto osservazione speciale la Kepha 2.0 di Cefalù, impegnata in casa in una partita chiave per il proprio futuro.

Il programma odierno (23 novembre 2025)

ERICINA VOLLEY – SI VOLLEY ENTELLO

Ore 17:30

Sfida tra due squadre ancora ferme a quota zero. Entrambe faticano in fase di cambio palla e in continuità di servizio. Chi sblocca oggi la propria classifica potrebbe prendere slancio per uscire dalle sabbie mobili del fondo.

KEPHA 2.0 – GRUPPO CORRADINO VOLLEY PRIMULA

Ore 18:00, Palestra IISS “Jacopo Del Duca Diego Bianca Amato”, Arbitro Benedetto Consagra.

Match centrale di giornata.

La Kepha 2.0, che gioca al “J. del Duca”, ha raccolto soltanto 1 punto in 3 gare, con zero vittorie e un rapporto set vinti/persi (2-9) che racconta un avvio in salita. Tuttavia, la formazione cefaludese ha mostrato tratti di crescita, soprattutto nell’ultima uscita, e oggi avrà il sostegno del pubblico di casa.

L’avversaria, la Primula, è invece una delle sorprese del torneo: 6 punti, 2 vittorie e 1 sconfitta, una qualità di gioco solida e un quoziente set molto favorevole (QS 2.00).

Per la Kepha è una gara da affrontare con lucidità tattica e massima determinazione: un risultato positivo potrebbe rappresentare una svolta psicologica ed è l’occasione per cominciare a risalire la classifica.

APD CLUB LEONI – RIBERA TEAMS VOLLEY

Ore 18:00

Confronto sulla carta sbilanciato: il Ribera, terza forza del campionato (3 vittorie su 3, 9 set vinti e 2 persi), affronta un Club Leoni ancora a secco di punti e con solo un set conquistato. Tuttavia i nisseni giocano in casa e potrebbero trovare il coraggio di mettere in difficoltà una big che finora ha sempre risposto presente.

Analisi della classifica e prospettive

La graduatoria, aggiornata all’ultima giornata, mette in luce tre squadre ancora imbattute:

Don Orione & Capacense (11 punti, 4 vittorie)

(11 punti, 4 vittorie) Vigata Volley (9 punti)

(9 punti) Ribera Teams Volley (8 punti)

Dietro di loro una prima fascia di inseguitrici solide ma discontinue, mentre nella parte bassa si accende oggi la lotta per invertire la rotta.

Focus Kepha 2.0 (Cefalù)

La posizione 7ª con un solo punto non rispecchia del tutto il potenziale del gruppo.

PG: 3

3 PV: 0

0 PP: 3

3 Set vinti/persi: 2-9

2-9 Quoziente set (QS): 0,22

0,22 Punti fatti/subiti: 229-253

Si tratta di numeri che impongono una reazione, ma che allo stesso tempo indicano margini di crescita: molti set sono stati equilibrati e sfuggiti nei finali. La gara odierna con la Primula diventa dunque un vero crocevia.

Classifica

SERIE D MASCHILE – Girone A

Aggiornata alla vigilia delle gare del 23/11/2025

Pos. Squadra Punti PG PV PP 1 Don Orione & Capacense 11 4 4 0 2 Vigata Volley 9 3 3 0 3 Ribera Teams Volley 8 3 3 0 4 S.P. Hobby Volley A.S.D. 7 3 2 1 5 Gruppo Corradino Volley Primula 6 3 2 1 6 Lupi Pallavolo Partinico 6 4 2 2 7 Kepha 2.0 (Cefalù) 1 3 0 3 8 APD Club Leoni 0 3 0 3 9 SI Volley Entello 0 3 0 3 10 Ericina Volley 0 3 0 3

La quarta giornata si presenta come un vero spartiacque del campionato.

Le big cercano la conferma, le inseguitrici la continuità, mentre nella zona calda è il momento di invertire la rotta.

La Kepha di Cefalù, protagonista in casa, ha davanti a sé un’opportunità preziosissima: trasformare progressi e determinazione in punti. Il palcoscenico è pronto; ora parla il campo.