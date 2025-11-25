25 novembre: Cefalù si illumina di arancione. L’Arma dei Carabinieri contro la violenza sulle donne

Cefalù oggi si unisce alle capitali del mondo in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Una data che non è solo un richiamo simbolico, ma un impegno concreto, che quest’anno la nostra città vive con ancora più consapevolezza.

Anche a Cefalù l’Arma dei Carabinieri aderisce alla campagna globale “Orange the World”, iniziativa promossa dalle Nazioni Unite e sostenuta in Italia dal Soroptimist International. Per un giorno, le caserme dell’Arma in tutta la penisola si colorano di arancione: un gesto semplice, ma potente, che vuole ricordare che il futuro deve essere senza violenza, senza silenzi, senza paure.

La Compagnia Carabinieri di Cefalù partecipa a questa iniziativa illuminando simbolicamente la propria sede. Un modo per dire alla comunità che le istituzioni ci sono, che il tema non è marginale, e che la tutela delle donne è un obiettivo centrale e quotidiano dell’Arma.

Ma a Cefalù c’è qualcosa in più. All’interno della Compagnia è attiva da tempo “Una stanza tutta per sé”, un progetto realizzato dall’Arma con la collaborazione del Soroptimist. Si tratta di un locale dedicato all’ascolto protetto delle vittime vulnerabili: uno spazio riservato, accogliente, lontano dall’ambiente formale degli uffici, dove donne, minori e persone fragili possono sentirsi al sicuro nel momento più difficile, quello in cui devono raccontare la propria storia.

Qui, a Cefalù, questa stanza rappresenta un presidio fondamentale: un luogo dove la sofferenza trova finalmente voce e dove le persone possono essere ascoltate senza giudizio, con rispetto, con sensibilità e con le competenze necessarie.

La partecipazione della nostra città alla campagna “Orange the World” è un invito a tutta la comunità. Un invito a non voltarsi dall’altra parte, a riconoscere i segnali della violenza, a incoraggiare e sostenere chi ha bisogno di aiuto. Perché la violenza non si combatte solo nei tribunali, ma nei comportamenti quotidiani, nella cultura che promuoviamo, nel sostegno che offriamo a chi è più fragile.

Oggi Cefalù si accende di arancione. È una luce calda, che non celebra, ma richiama tutti noi alla responsabilità. Una luce che vuole ricordare che le vittime non sono numeri, che il coraggio di denunciare va sostenuto, che l’Arma è presente e disponibile ad accogliere chiunque abbia bisogno di aiuto. E che la nostra città deve continuare a essere un luogo dove nessuna donna debba più temere, nascondersi o restare in silenzio.