Lascari accende i riflettori sul grande calcio giovanile: il “Costa Gaia – Anteprima Madonie” XXXVIII edizione

Lascari, 20 dicembre 2025 – Sarà il campo “M. Ilardo” di Lascari a ospitare, a partire dalle ore 9.00, l’“Anteprima Madonie” del prestigioso Torneo Costa Gaia, sponsorizzato da Conad, manifestazione giovanile che giunge quest’anno alla sua XXXVIII edizione e che, nel corso dei decenni, si è affermata come uno degli appuntamenti più significativi dell’intero panorama calcistico giovanile siciliano e nazionale.

Organizzato con la consueta cura da Adelkam Scuola Calcio e sostenuto dagli enti sportivi federali – FIGC, LND e CONI il Costa Gaia rappresenta un vero laboratorio tecnico per la crescita delle nuove generazioni di atleti. Non a caso, il torneo ha saputo conquistare negli anni una reputazione tale da richiamare non solo le più rinomate società italiane, ma anche club di diversi Paesi europei, trasformando la competizione in un autentico crocevia internazionale di talenti.

Protagonisti in questa fase di qualificazione le Categorie Esordienti Pulcini , Primi Calci. Chi si qualifica andrà alle finali che si svolgono ad Alcamo e Castellammare del Golfo. Dove le qualificate incontreranno poi nelle finali i pari età dei vivai più prestigiosi … negli anni passati hanno vinto anche squadre di vivai di squadre di Serie A …. o delle maggiori società italiane.

Negli ultimi tempi, pur mantenendo una diffusione territoriale ampia attraverso i campi di numerose città della Sicilia occidentale, il torneo ha dovuto ridimensionare alcuni degli elementi che ne avevano segnato l’epoca d’oro. Tuttavia, la qualità dell’organizzazione e il radicamento nel territorio hanno permesso alla manifestazione di continuare a essere un riferimento fondamentale per tecnici, osservatori e appassionati, confermandone la centralità nel percorso formativo dei giovani calciatori.

L’Anteprima Madonie segna dunque l’avvio ufficiale della nuova stagione del Costa Gaia: una giornata in cui lo sport diventa linguaggio condiviso, occasione di confronto e momento di crescita, grazie all’impegno delle società partecipanti, degli allenatori e delle tante famiglie che guardano a questo evento come a una festa di sport autentico.

Con il suggestivo scenario delle Madonie e il calore del pubblico locale, Lascari si prepara così ad accogliere una manifestazione che, anno dopo anno, continua a cementare il suo ruolo di prestigio nel mondo del calcio giovanile.

