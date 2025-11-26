Un posticipo d’autore: l’Encierro New Efebo Volley batte la Volley Palermo. E la Kepha di Cefalù resta terza

Nel posticipo della quarta giornata, andato in scena ieri sera, l’Encierro New Efebo Volley ha firmato una prestazione di grande maturità superando con un eloquente 3–0 una Volley Palermo fin qui brillante e stabilmente nelle zone alte della classifica. Una gara che, nella sua linearità tecnica e nella sua intensità crescente, ha offerto agli addetti ai lavori diversi spunti di lettura.

Il match: solidità, letture e un equilibrio rotto nei momenti chiave

L’Encierro Efebo parte con ritmo altissimo, aggredendo il primo set con una conduzione lucida in cambio palla e una fase break ordinata e produttiva. Il 25–17 iniziale fotografa bene il divario di intensità tra le due formazioni.

Nel secondo parziale la Volley Palermo alza il livello, trova maggiore continuità in ricezione e costruisce una fase offensiva più fluida, ma l’Encierro resta impeccabile nei palloni pesanti: il 30–28 è un set di alto profilo, deciso da una sequenza finale in cui la squadra di casa mostra leadership e controllo emotivo.

Il terzo set ripropone un andamento più lineare: l’Encierro gestisce, la Volley Palermo tenta l’aggancio, ma ancora una volta la precisione nei finali sorride alle padrone di casa, che chiudono 25–20, legittimando un successo pieno e prezioso per la risalita in classifica.

Una vittoria che può rappresentare un punto di svolta, non solo in termini di punteggio, ma come segnale di identità ritrovata. E la Kepha mantiene il terzo posto, in attesa ora dell’Alcamo.

TABELLINO DEL MATCH

Encierro New Efebo Volley – Volley Palermo 3–0

Parziali: 25–17, 30–28, 25–20

Arbitro è stato Nicolò Lombardo.

RISULTATI 4ª GIORNATA – SERIE D FEMMINILE (Girone A)