Tre nuove cinture nere per la Bushido Lascari: sogni, sacrifici e nuove sfide

Al Palazzetto “don Pino Puglisi” di Caltagirone si sono svolti gli esami di graduazione per cintura nera, dal 1° al 3° dan, organizzati dal Comitato Regionale FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali) – settore Karate.

A rappresentare la Bushido Lascari in questo importante appuntamento sono stati Samuele Barresi e Sofia Zito di Cefalù, insieme a Gero Costanza Gaglio di Lascari, tutti atleti agonisti del dojo lascarese. Dopo aver affrontato con impegno e determinazione il complesso esame federale, i giovani karateka hanno conquistato la tanto ambita cintura nera 1° dan.

Un traguardo che non è solo il risultato di una prova superata, ma la sintesi di una lunga storia di crescita, sacrificio e passione. Tre bambini che anni fa hanno varcato la soglia del dojo con il sogno di diventare cinture nere: oggi quel sogno è diventato realtà grazie al lavoro costante, alla disciplina e alla forza interiore che li ha accompagnati in ogni fase del percorso.

Il giorno dell’esame è ormai alle spalle, ma resta la consapevolezza di ciò che hanno costruito. È il momento di festeggiare, ma anche di guardare avanti: ogni obiettivo raggiunto apre la strada a nuove sfide, dentro e fuori dal tatami. Perché il percorso dei dan è proprio questo: un cammino di crescita continua, verso una maturità tecnica e umana sempre più completa.

Il maestro Stefano Pernice, responsabile tecnico della Bushido Lascari, ha espresso con orgoglio le sue parole: «Sono fiero di ognuno dei tre ragazzi, ognuno con una storia diversa. Samuele, giovane talento, si è sempre distinto per il suo modo unico di combattere e per le sue doti da fantasista; Gero, con la sua tenacia e costanza (nomen omen), ha saputo conquistarsi il suo spazio fino a diventare un agonista affermato; e Sofia, che ha scelto di continuare a crescere e maturare nel nostro dojo come atleta e come persona, percorrendo con coraggio la difficile ma meravigliosa strada agonistica».

Un riconoscimento importante, che va oltre il colore della cintura: è il simbolo del carattere, della disciplina e della determinazione di tre giovani karateka che hanno creduto nei propri sogni.

Che il loro esempio possa ispirare le nuove leve della Bushido Lascari e tutti coloro che, nel silenzio del dojo, continuano a inseguire il proprio traguardo.