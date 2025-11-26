Riccardo fa ancora parlare di sé: brillante rimonta al Campionato Italiano a squadre. Sicilia seconda grazie al suo contributo

Il giovane talento del karting Riccardo Vara torna a far parlare di sé con una prestazione di carattere al Campionato Italiano a squadre disputato a Battipaglia. Chiamato a rappresentare la Sicilia insieme ad altri tre piloti della sua categoria, il giovanissimo driver di Lascari ha vissuto un weekend complicato, tra pioggia, set-up da inseguire e condizioni del tracciato che cambiavano di minuto in minuto.

Venerdì e sabato, sul bagnato, Riccardo non è riuscito ad andare oltre la quindicesima posizione: il kart non rispondeva come avrebbe dovuto e i problemi tecnici hanno reso difficile trovare il giusto equilibrio. Ma è nella difficoltà che spesso si misura il valore dei piloti, e la domenica Riccardo lo ha dimostrato in pieno.

Trovato finalmente il set-up ideale, il giovane siciliano è stato subito competitivo: nelle prove è secondo e mette in chiaro che la gara avrà tutt’altra storia. Partito tredicesimo – e ultimo tra i piloti siciliani, penalizzato dai risultati delle qualifiche del sabato – Riccardo dà vita a una rimonta spettacolare. Gira forte, con decisione, mantenendo un ritmo superiore anche a quello dei suoi conterranei della categoria Gr3, dotati di motori più potenti.

Giro dopo giro, scala la classifica fino a chiudere settimo assoluto, primo dei siciliani della sua categoria. Una prestazione che parla da sola, costruita con lucidità, coraggio e grande capacità di adattarsi a condizioni difficili.

Grazie al suo risultato, la rappresentativa siciliana conquista un prezioso bottino di punti che alla fine permette alla Sicilia di chiudere al secondo posto nazionale, un traguardo importante per tutta la delegazione regionale.

Un altro capitolo che si aggiunge alla storia di Riccardo, già raccontata su CefalùNews lo scorso 1° agosto, quando avevamo scritto della sua vittoria a Triscina e della convocazione per rappresentare la Sicilia a livello nazionale. Una promessa che non solo è stata mantenuta, ma che oggi appare ancora più luminosa.

Il talento c’è, la determinazione anche. E ogni gara conferma che Riccardo sta crescendo con la testa e con il cuore dei veri piloti.

Ancora una volta: bravo Riccardo. Cefalù e Lascari tifano per te.