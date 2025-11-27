Fisica-mènte, la tragicommedia che porta a Cefalù il lato oscuro della scienza

A Cefalù tutti vogliono conoscere il segreto Il Segreto del Re di Mario Macaluso Il romanzo che svela il mistero custodito da nove secoli nel cuore di Cefalù. 🔎 Scopri di più su Amazon Basta un click e arriva a casa tua

Arriva al Teatro Comunale “Cicero” di Cefalù uno spettacolo che non si limita a intrattenere, ma che pone domande profonde e attualissime. “FISICA – MèNTE” è una pièce teatrale che nasce dal celebre testo I Fisici di Friedrich Dürrenmatt, qui liberamente adattato da Annamaria Guzzio. Una tragicommedia che mescola ironia e inquietudine, comicità e responsabilità, portando lo spettatore dentro il cuore pulsante della più grande paura del nostro tempo: l’uso incontrollato della scienza.

Genio, follia e responsabilità: un viaggio grottesco

Lo spettacolo trascina il pubblico in un mondo dove la genialità scientifica si scontra con il rischio devastante di un progresso privo di limiti etici. Attraverso un linguaggio teatrale ricco, vivace e a tratti surreale, “FISICA – MèNTE” pone una domanda universale: cosa accade quando il sapere diventa pericolo? Il riferimento alla minaccia nucleare è evidente, e la sua attualità, purtroppo, più che mai tangibile.

Un cast amatoriale che emoziona e convince

In scena, un gruppo di attori amatoriali nel senso più autentico e nobile del termine: Vincenzo Cantisano, Giuliano Cassataro, Annamaria e Giuseppina Guzzio, Stefania Sperandeo. La loro energia, la loro dedizione e il loro modo di vivere il teatro come vocazione li rendono capaci di sostenere una narrazione complessa con sorprendente naturalezza. I movimenti di scena, curati da Vincenzo Cantisano, e il trucco scenico realizzato da Luciano D’Andrizza contribuiscono a creare un’atmosfera sospesa tra ironia e inquietudine.

La regia: una visione che diventa esperienza

La regia di Annamaria Guzzio, affiancata dall’aiuto regia di Stefania Sperandeo, guida lo spettatore in un ritmo serrato, scandito da dialoghi intensi e momenti di pura teatralità. L’adattamento del testo originale diventa così una riflessione contemporanea, capace di avvicinare il pubblico di tutte le età a temi complessi grazie a un linguaggio accessibile, appassionante e drammaticamente attuale.

Un successo già annunciato

“FISICA – MèNTE” è già stato rappresentato nel maggio 2025 come spettacolo di chiusura della stagione teatrale dell’Associazione culturale Spazioscena, ottenendo un riscontro straordinario. Il pubblico ha apprezzato l’attualità del tema, la vivacità della messa in scena e la capacità degli interpreti di rendere la materia scientifica un potente mezzo narrativo ed emotivo.

L’appuntamento a Cefalù

Lo spettacolo andrà in scena sabato 29 novembre 2025, alle ore 18:30, presso il Teatro Comunale “Cicero”, in via Spinuzza 115 a Cefalù. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Una rara occasione per vivere un teatro che fa riflettere, emoziona e lascia dentro un pensiero che continua a risuonare ben oltre il sipario.