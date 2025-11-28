Santa Lucia, luce invitta nella notte: la festa del 13 dicembre a Cefalù

Nel cuore dell’Avvento, quando la luce sembra farsi più rara e la notte più lunga, la Chiesa offre alla devozione dei fedeli la figura luminosa di Santa Lucia, Vergine e Martire siracusana. Il suo nome – Lux – è già un annuncio: Lucia è colei che porta la luce di Cristo nelle tenebre della persecuzione, custodendo negli occhi e nel cuore la visione limpida del Vangelo.

Secondo la tradizione più antica, Lucia nacque a Siracusa tra il III e il IV secolo. Educata alla fede fin dalla fanciullezza, promise a Cristo la sua verginità e le sue ricchezze, consacrando la vita ai poveri. Durante le persecuzioni di Diocleziano, denunciata come cristiana, affrontò il martirio con una fermezza che trasformò la sua fragilità in testimonianza eroica.

La sua figura, amatissima nel mondo latino e soprattutto in Sicilia, è circondata da segni di luce: le lampade, gli occhi, il candore delle vesti, e quel suo sguardo rivolto al Cielo che la pietà popolare ha sempre letto come promessa di speranza. Per questo, la festa di Santa Lucia è, da secoli, una celebrazione che coniuga la fede alla cultura, la tradizione alla pietà semplice del popolo.

Anche Cefalù, con la sua devozione antica e radicata, si appresta a onorare la Santa Vergine il 13 dicembre 2025, unendo liturgia, preghiera e cammino comunitario.

Festa in onore di Santa Lucia V. M. – Cefalù

Sabato 13 dicembre 2025

PROGRAMMA

Orario Messe:

ore 8,00 – 9,00 – 11,00 – 12,00

ore 10,00 – Messa Solenne presieduta da

S.E. Mons. Giuseppe Marciante, Vescovo di Cefalù

– Messa Solenne presieduta da ore 15,00 – Messa Solenne presieduta

da Padre Alessandro Palladino

Alla fine di ogni messa verrà recitato: “U muttu di S. Lucia”

PELLEGRINAGGIO ore 9,00

Partenza da Piazza C. Colombo – Cefalù (prima scala)

Nella purezza di Santa Lucia si riflette la luce che non tramonta, quella che nasce dal Cristo risorto e che rischiara ogni oscurità dell’animo umano. La festa di Cefalù, con la sua intensa carica devozionale, diventa così un invito alla speranza, alla preghiera e alla riscoperta di quella luminosità interiore che fa del martirio una vittoria e della fede un cammino di gioia verso il Signore che Nasce.

