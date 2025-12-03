Polisportiva Lascari Cefalù: l’eccellenza del calcio giovanile che guida la Promozione



Un modello vincente che entusiasma il territorio

Anche i numeri adesso confermano che Polisportiva Lascari Cefalù sta vivendo una stagione che profuma di impresa. Prima in classifica nel campionato di Promozione, la società si distingue non solo per il rendimento sul campo, ma soprattutto per la qualità del suo settore giovanile, oggi diventato patrimonio prezioso e motore dell’intero progetto tecnico. (Nella foto una delle squadre del vivaio).

Il dato che impressiona gli addetti ai lavori è uno: ben sette giocatori Under 20, prodotti del vivaio locale, sono quasi stabilmente titolari in prima squadra. A loro si aggiungono altri giovani talenti del territorio, segno di una linea progettuale chiara, coraggiosa e moderna. Non un episodio, ma una strategia costruita negli anni, con metodo e lungimiranza.

A sottolinearlo è Peppe Fiduccia, responsabile del settore giovanile, che con orgoglio rivendica il percorso compiuto:

«Possiamo considerare la nostra prima squadra la massima vetrina del territorio per i giovani talenti locali. È per loro un’opportunità reale per mettersi in mostra, crescere e misurarsi con un calcio sempre più competitivo.»

Non si tratta solo di valorizzazione: è la dimostrazione pratica che il progetto funziona. I giovani sono ormai “giocatori fatti”, pienamente integrati nei meccanismi di una squadra che lotta per il vertice. Tutto questo è possibile grazie al lavoro quotidiano di tecnici, preparatori e dirigenti che li seguono con attenzione, competenza e passione.

«Non era preventivato – prosegue Fiduccia – ma oggi siamo primi in campionato e lotteremo fino alla fine per un traguardo di prestigio. Merito anche dei nostri Under 20, che scendono in campo con entusiasmo, freschezza e una gioia che contagia tutti.»

C’è un dato che colpisce gli osservatori: quando questi giovani giocano, gli avversari faticano. Sono dinamici, intensi, tecnici, e in questo momento diventano spesso «ingiocabili per tanti avversari». Una frase che racchiude la fierezza di un ambiente che ha scommesso sui ragazzi del posto e oggi raccoglie frutti straordinari.

La Polisportiva Lascari Cefalù non rappresenta solo una squadra vincente: è un modello di calcio giovanile moderno, radicato nel territorio e capace di formare atleti pronti a misurarsi con ambizioni superiori.

Un’eccellenza che entusiasma, ispira e indica una strada virtuosa: quella in cui crescita, competenza e visione si intrecciano fino a costruire risultati che vanno ben oltre la classifica.