La Bushido Lascari protagonista a Caltagirone: bronzi, crescita e piccoli talenti che non si arrendono

Caltagirone ha ospitato domenica 30 dicembre la seconda tappa del Gran Premio Giovanissimi, una delle competizioni più attese del calendario FIJLKAM. In gara sono scesi 548 atleti provenienti da 48 società siciliane, un colpo d’occhio straordinario per intensità, energia e passione. Tra loro anche un gruppo di giovanissimi provenienti da Lascari: 14 atleti della Bushido, tutti tra i 7 e gli 11 anni, molti alla prima esperienza lontano dal dojo.

La squadra ha dimostrato maturità, coraggio e spirito di gruppo, portando a casa risultati importanti e segnando un passo significativo nel percorso di crescita di ciascun atleta.

Due bronzi che brillano: Aurora Barresi e Claudio Giuffrè

Il cuore della giornata porta due nomi: Aurora Barresi e Claudio Giuffrè, capaci di conquistare una medaglia di bronzo al termine di prove solide e combattute. Entrambi hanno affrontato ogni turno con lucidità, determinazione e consapevolezza dei propri mezzi, meritando il terzo gradino del podio e l’applauso del pubblico presente.

Per la Bushido Lascari è un risultato che parla di impegno costante e di un vivaio che cresce con qualità.

Podio sfiorato e punti preziosi: gli altri risultati

La squadra può essere orgogliosa anche di chi ha lottato fino all’ultimo turno, sfiorando il podio o conquistando punti validi per la classifica.

Hanno brillato:

Rachele Saitta , quinta classificata dopo una gara intensa e ben condotta. Il podio è mancato per un soffio, ma la sua prestazione resta una delle più convincenti.

, quinta classificata dopo una gara intensa e ben condotta. Il podio è mancato per un soffio, ma la sua prestazione resta una delle più convincenti. Hanno ottenuto il 7° posto grazie ai ripescaggi e a incontri gestiti con carattere:

Dario De Vincenzi, Michele La Grua, Gabriele Serio, Aurora Fesi e Paola Norato.

Un risultato che certifica la crescita tecnica del gruppo e la capacità di reagire nei momenti più complessi.

I più piccoli: generosità, emozioni forti e prime battaglie

In pedana sono saliti anche gli atleti più giovani, alcuni alla primissima gara ufficiale. Pur non essendo arrivati risultati di classifica, le loro prove hanno mostrato grinta, coraggio e grande volontà di non arrendersi.

Hanno gareggiato con spirito encomiabile:

Beatrice Tripi e Sophie Provenzano per la categoria U8

e per la categoria U8 Antonio Mazzola, Marta Pucceri, Denise Provenzano e Rosario Brugnone tra gli U10

Hanno affrontato emozioni nuove, tatami sconosciuti, avversari preparati. Piccoli passi che, più delle medaglie, costruiscono il carattere di un atleta.

La vera vittoria? Crescere insieme

La giornata di Caltagirone ha ricordato una verità fondamentale: nelle categorie giovanili il valore non si misura solo attraverso il podio, ma nella capacità di affrontare paura, pressione, fatica e delusione. Ogni incontro è un pezzo di strada, ogni errore è un seme di miglioramento, ogni caduta è un passo verso una nuova consapevolezza.

È questo il messaggio che la Bushido Lascari porta a casa dalla trasferta.

La soddisfazione del maestro Stefano Pernice

Il maestro Stefano Pernice ha espresso grande soddisfazione per la prova complessiva del gruppo, sottolineando la maturità mostrata dagli atleti, soprattutto da quelli al debutto. Ha voluto ringraziare con calore le famiglie per il sostegno costante e i collaboratori Michele Accardi, Diego e Fabrizio De Vincenzi, preziosi a bordo tatami per la gestione tecnica e mentale degli atleti.

Una squadra che cresce insieme, con umiltà, disciplina e passione: questa è la vera forza della Bushido Lascari.