La grande fuga dalla provincia di Palermo: e anche Cefalù non sarà risparmiata

Le nuove previsioni ISTAT sulla popolazione dei comuni della provincia di Palermo fino al 2050 sono più di una statistica. Sono un racconto, una proiezione su ciò che diventerà il territorio nei prossimi venticinque anni. E non è un racconto rassicurante. Nella provincia più popolosa della Sicilia, dove Palermo ha sempre agito da motore culturale ed economico, sta per compiersi una trasformazione profonda, tanto lenta quanto inesorabile. Tutti i comuni, nessuno escluso, mostrano un calo significativo della popolazione residente. Alcuni scenderanno del 20%, altri del 30%, altri ancora perderanno quasi metà dei loro abitanti. È un processo che riguarda l’intero territorio, dalle grandi città ai piccoli centri delle Madonie, dai comuni costieri a quelli dell’entroterra. E anche Cefalù, che oggi appare più viva e dinamica rispetto al resto della provincia, non sarà risparmiata da questo declino: secondo l’ISTAT, perderà oltre 1.600 residenti entro il 2050.

Il dato più evidente, prima ancora di entrare nei dettagli, è che la provincia di Palermo si avvia verso un futuro con molte più case vuote, molte più persone anziane, e molte meno famiglie, studenti, lavoratori giovani. Una provincia che si svuota dal centro verso la periferia, dai comuni interni verso la costa, dalle aree già deboli verso quelle più forti. È un declino lento, quasi silenzioso, che però ridisegnerà il paesaggio sociale, economico e umano dei prossimi decenni.

La provincia che si restringe: meno persone, più anziani

Analizzare i dati del 2025 e confrontarli con le proiezioni al 2050 significa osservare un movimento di contrazione costante. La popolazione complessiva della provincia perde decine di migliaia di abitanti, ma ciò che colpisce più di tutto è la quasi totale assenza di comuni in crescita. Su quaranta comuni analizzati, soltanto tre – Terrasini, Altavilla Milicia e Campofelice di Roccella – mostrano un lieve aumento. Tutti gli altri scendono, anche quelli che oggi sembrano vivaci, abitati, economicamente in salute. La diminuzione non riguarda solo il numero totale, ma la composizione: diminuiscono soprattutto i bambini, gli adolescenti, i giovani fino ai 40 anni. Aumentano invece gli over 65, gli over 75 e gli ultraottantenni. La Sicilia, lo sappiamo da anni, è una delle regioni italiane che registra la più bassa natalità, ma i dati della provincia di Palermo mostrano che il problema non è più solo generazionale: è strutturale, sistemico e ormai radicato.

I comuni dell’entroterra sono quelli che soffrono di più. Gangi passa da 5.910 abitanti nel 2025 a 3.928 nel 2050: una perdita del 33%. Castelbuono scende da 7.937 a 5.717, perdendo più di un abitante su quattro. Caccamo cala del 22%, Lercara Friddi del 32%, Montelepre del 25%. Questi dati non sono semplici numeri: raccontano borghi che rischiano di svuotarsi completamente, comunità che vedranno dimezzarsi le scuole, chiudere attività, ridursi servizi essenziali come i presidi sanitari, le linee di trasporto e molte funzioni pubbliche.

Il caso Palermo: la metropoli dimezzata

Ma il dato più impressionante riguarda Palermo. Nel 2025 il comune capoluogo ha 626.117 abitanti. Nel 2050 ne avrà 489.436. Significa perdere oltre 136.000 residenti, più dell’intera popolazione di una città come Catania. È un calo che colpisce soprattutto le fasce giovani e quelle in età lavorativa. Palermo sta diventando una città più vecchia e più fragile, con una struttura demografica che ricorda quella di alcune grandi città dell’Est Europa dopo le crisi degli anni ’90. La riduzione della popolazione del capoluogo è un fattore che trascina verso il basso l’intera provincia: quando il centro perde forza, tutta la rete territoriale ne risente. A questo aggiungiamo una migrazione interna che porta migliaia di persone verso le aree costiere più ricche o verso l’estero, e il quadro diventa ancora più chiaro: senza un cambio radicale delle politiche di sviluppo, la provincia di Palermo rischia di perdere una parte importante del proprio capitale umano.

La costa regge, ma perde anche lei: un’illusione di stabilità

Guardando i dati del 2025 e confrontandoli con quelli del 2050, emerge un’altra dinamica: i comuni costieri resistono meglio. Terrasini cresce leggermente. Altavilla Milicia e Ficarazzi reggono. Campofelice di Roccella cresce di qualche centinaio di abitanti. Carini, Capaci, Santa Flavia, Trabia perdono meno rispetto ai comuni interni. È il segnale che la costa mantiene una certa attrattività, dovuta alle migliori infrastrutture, all’accesso al mare, al turismo, al pendolarismo verso Palermo, ai servizi, alla vicinanza con l’aeroporto di Punta Raisi.

Ma non bisogna illudersi. Anche sulla costa, i numeri parlano di un calo significativo. Cinisi passa da 11.951 a 10.811. Isola delle Femmine scende da 6.986 a 5.598. Termini Imerese perde oltre 5.000 abitanti. La stabilità della costa non è crescita, ma una perdita più lenta. È il declino di un territorio che si difende meglio perché ha più risorse, ma che comunque non riesce a invertire la rotta.

E Cefalù? Anche la perla della provincia perde popolazione

Il caso di Cefalù merita un approfondimento particolare. Tra tutti i comuni della provincia, è quello che oggi sembra più attivo, più vitale, più dinamico dal punto di vista economico. Una città turistica di rilievo internazionale, con un’economia diversificata, un mercato immobiliare vivace, scuole superiori frequentate anche da studenti dei comuni vicini, un ospedale che garantisce servizi sanitari di un certo livello. Tutti elementi che, almeno sulla carta, dovrebbero proteggerla dallo spopolamento.

E infatti i numeri lo confermano solo in parte. Nel 2025 Cefalù ha 13.844 abitanti. Nel 2050 ne avrà 12.214. Una perdita di 1.630 residenti. In termini assoluti può sembrare poca cosa, soprattutto rispetto ai crolli giganteschi di altri comuni. Ma è un calo significativo e soprattutto strutturale: non è un dato passeggero. Significa che anche Cefalù, pur avendo un’economia più forte, sta perdendo giovani, sta diminuendo la natalità e non riesce ad attrarre nuovi residenti in numero sufficiente a compensare chi va via o chi non nasce.

Il dato è ancora più eloquente se lo leggiamo insieme ad altri indicatori. Cefalù, infatti, negli ultimi anni ha mostrato una crescita dei redditi medio-alti e delle fasce ricche. L’aumento dei contribuenti tra i 26.000 e i 55.000 euro, tra i 75.000 e i 120.000 e oltre i 120.000 euro indica una città che diventa più benestante, più attrattiva per professionisti e pensionati benestanti, ma anche più costosa e più difficile da vivere per giovani e famiglie locali. Se i redditi medio-bassi diminuiscono, mentre aumentano quelli medio-alti, ciò significa che la città sta diventando meno accessibile. E quando una città diventa meno accessibile, la popolazione tende a calare: non perché manchi ricchezza, ma perché manca spazio per i giovani.

Il rischio è una Sicilia a due velocità

Mettere insieme tutti questi dati significa vedere con nitidezza la direzione che sta prendendo la provincia di Palermo. È un territorio che si svuota dall’interno e si concentra sulla costa. I piccoli comuni montani perdono abitanti più velocemente dei comuni costieri. Le città più grandi perdono più popolazione in valori assoluti, ma reggono nella struttura. I comuni medio-grandi si restringono, quelli medio-piccoli si svuotano.

È un modello che ricorda quello della Calabria o della Basilicata degli ultimi vent’anni: territori concentrici che si svuotano progressivamente, a partire dalle zone più interne, passando per i comuni medi, fino ad arrivare alle città costiere e ai poli turistici. La Sicilia rischia di ripetere questa stessa traiettoria, con la differenza che lo spopolamento siciliano è più rapido e più intenso.

Il paradosso siciliano: territori più ricchi ma meno abitati

Un dato emerge con particolare forza: molti territori stanno diventando più ricchi e meno abitati allo stesso tempo. Quando aumentano i redditi medio-alti e diminuiscono i giovani, significa che una parte della ricchezza deriva da pensionati benestanti, seconde case, turismo di alto livello, investimenti immobiliari. Ma questa ricchezza non genera necessariamente crescita demografica. Al contrario: rischia di generare città splendide ma prive di futuro, economicamente solide ma demograficamente fragili.

Cefalù, oggi, si trova esattamente a metà di questo percorso. È più ricca di prima, ma avrà meno abitanti. Ha più contribuenti ad alto reddito, ma meno giovani. Ha un’economia vivace, ma una demografia in declino.

Il declino non risparmierà Cefalù

Le previsioni ISTAT al 2050 ci consegnano un quadro chiaro e allarmante: la provincia di Palermo sta andando incontro a un forte declino demografico. Non si tratta di un fenomeno episodico, ma di un processo strutturale. Tutti i comuni perderanno popolazione. Le Madonie perderanno un terzo dei residenti. Palermo perderà oltre 130.000 abitanti. I comuni costieri si restringeranno lentamente. E anche Cefalù, pur mantenendo una buona vitalità economica, perderà più di 1.600 abitanti.

Il rischio più grande non è la diminuzione dei numeri in sé, ma ciò che comportano: meno bambini, meno giovani, meno lavoratori, meno imprese, meno servizi, più anziani, più costi sanitari, più case vuote, più fragilità sociale. Una provincia che si svuota è una provincia che perde futuro, resilienza, capacità di innovare e di attrarre nuove energie.

Il vero tema, oggi, non è se questo declino avverrà – perché i dati indicano che accadrà comunque – ma come i comuni reagiranno. Se sapranno trasformarsi, attrarre nuovi residenti, favorire natalità e lavoro, trattenere i giovani, integrare nuovi cittadini, valorizzare territori e competenze. Serve una strategia, un piano, una visione.

Perché anche Cefalù, la città più forte e resiliente della provincia, non potrà reggere da sola di fronte a un territorio che si svuota. E la sua stessa bellezza, senza persone che la abitano, rischia di diventare un involucro. Splendido, sì, ma sempre più silenzioso.