A Cefalù si celebra San Nicola di Myra: Vescovo della Carità Evangelica

La memoria liturgica di San Nicola, vescovo, celebrata il 6 dicembre, invita la comunità cristiana a contemplare la figura luminosa di un Pastore che unisce in sé la fermezza della fede e la tenerezza della misericordia. La sua vita, collocata nel cuore del IV secolo, rappresenta una sintesi straordinaria tra dottrina e carità, tra custodia dell’ortodossia e attenzione ai più piccoli. Cefalù ha dedicato una Chiesa, in Via Spinuzza, e una confraternita molto attiva e numerosa. E Domani sarà Festa Solenne con

Ore 20.00 Celebrazione Eucaristica presieduta dal Parroco Don Francesco Lo Bianco e Benedizione del Pane.

Ore 21.00 – Momento di fraternità offerto dal Lilies Club.



San Nicola pastore secondo il Vangelo

La Tradizione testimonia che Nicola, vescovo di Myra in Licia, visse il ministero episcopale come servizio radicale al Vangelo. Le antiche Vitae lo presentano come uomo di preghiera, difensore dei poveri e protettore degli innocenti, in perfetta sintonia con il profilo del pastore indicato da san Paolo:

“Irreprensibile… ospitale, capace di insegnare, mite” (1Tm 3,2–3).

La sua partecipazione al Concilio di Nicea – collocata nella tradizione orientale – lega la sua figura alla grande confessione della Chiesa: il Figlio è “Dio vero da Dio vero”, e il cuore del cristianesimo è la fede nel Verbo incarnato.

Il segno del pane e la teologia della Provvidenza

In molte comunità, e anche a Cefalù, la memoria di San Nicola è accompagnata dalla benedizione del pane, gesto che affonda le radici nella famosa tradizione del miracolo del grano: un dono inatteso che salvò Myra dalla carestia. Il pane benedetto non è soltanto ricordo di un evento, ma segno della fedeltà di Dio e della missione della Chiesa: essere comunione che spezza e condivide, eco del Cristo che “rese grazie, spezzò i pani” (Mc 6,41). Questa tradizione rivela la teologia tipicamente nicolaiana dell’amore che soccorre: un amore che non si limita a proclamare la giustizia, ma la rende concreta.

L’arte della carità silenziosa

La carità di San Nicola si espresse spesso nella discrezione. Celebre è il dono delle tre borse d’oro alle giovani povere, compiuto di nascosto per tutelarne la dignità. In lui risplende l’insegnamento evangelico:

“Il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà” (Mt 6,4).

Questa sobrietà del bene compiuto è uno dei motivi per cui il suo culto è diventato così vasto: l’anima cristiana riconosce in lui non solo un taumaturgo, ma un testimone dell’amore che non cerca visibilità, e che proprio per questo diventa credibile.

San Nicola, protettore universale

Nella coscienza popolare cristiana – in Oriente come in Occidente – Nicola è divenuto patrono dei naviganti, dei bambini, dei poveri, di chi è in pericolo o subisce ingiustizia. È il santo della vicinanza, l’amico dei piccoli, il difensore degli innocenti e il consolatore delle famiglie.

Il suo intervento miracoloso nelle tempeste marine richiama il Cristo che comanda ai venti e al mare (Mt 8,26), mentre gli episodi in cui salva i condannati ingiustamente ricordano l’impegno profetico di Isaia:

“Soccorrete l’oppresso, rendete giustizia all’orfano, difendete la vedova” (Is 1,17).

Una tradizione che genera fraternità

La memoria di San Nicola, oltre agli atti liturgici, è spesso accompagnata da momenti di fraternità: un tratto tipico del suo culto. La sua figura, infatti, non rimane relegata al passato, ma diviene modello di comunità, invitando i fedeli a manifestare nella vita quotidiana la carità che lo rese così amato.

In molte tradizioni del Nord Europa, la Festa di San Nicola segna l’inizio ufficiale delle celebrazioni natalizie. Il Santo è noto per portare doni ai bambini, una tradizione che si è evoluta nel moderno Babbo Natale. Questa dimensione festosa si intreccia con il carattere religioso della ricorrenza, rendendo San Nicola un simbolo universale di gioia e condivisione.

San Nicola, vescovo e padre dei poveri, rimane una delle figure più universali della santità cristiana. La Chiesa lo contempla come immagine del Cristo Buon Pastore, guida sapiente e amico degli ultimi.

Alla sua intercessione affidiamo le nostre comunità, perché sappiano vivere la carità come lui: con coraggio, con fede, e sempre nella luce del Vangelo.

