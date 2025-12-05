Sicilia Express, la serie di Natale che racconta una Sicilia diversa da quella dei telegiornali

Debutta oggi, 5 dicembre 2025, su Netflix la nuova serie Sicilia Express, il progetto natalizio di Ficarra e Picone che propone uno sguardo sorprendentemente diverso sulla Sicilia rispetto a quello che siamo abituati a vedere nei telegiornali. Mentre la cronaca mostra spesso un’isola filtrata attraverso emergenze, disservizi e tensioni politiche, la serie sceglie di raccontare la quotidianità autentica di chi la vive, restituendo un’immagine più sfumata, calda e umana. Le vicende di Salvo e Valentino, due infermieri siciliani che lavorano a Milano ma continuano a fare avanti e indietro per restare vicini alle loro famiglie, diventano la lente perfetta per mostrare una Sicilia che è radice, casa e identità, più che problema o margine.

Nord e Sud: l’Italia divisa che continua a cercarsi

La serie introduce un espediente narrativo tanto semplice quanto geniale: un vecchio cassonetto che funziona come teletrasporto tra Milano e la Sicilia. È un modo leggero ma intelligentissimo per parlare della distanza che continua a separare Nord e Sud, una distanza che non è solo geografica ma culturale, economica e sociale. Anche oggi, in pieno 2025, spostarsi tra le due Italie rimane complesso e costoso, e il teletrasporto diventa una metafora affettuosa delle difficoltà reali affrontate ogni giorno da chi vive lontano dalla propria terra. La cosa interessante è che Ficarra e Picone non parlano di questi problemi come farebbe un dibattito televisivo: li raccontano dal punto di vista delle persone comuni, rendendoli comprensibili, veri e profondamente umani.

Una Sicilia che risplende senza cartolina

Le riprese, iniziate ad aprile 2025 e svolte tra Noto, Avola, Ortigia e altri luoghi del siracusano, restituiscono un’immagine della Sicilia lontana dalle cartoline e dalle rappresentazioni turistiche di maniera. La fotografia privilegia la luce naturale, le pietre che scaldano le piazze, i colori discreti dei vicoli vivi, gli spazi autentici che raccontano un’isola abitata e non costruita per stupire. È una Sicilia che si riconosce nel quotidiano, nei mercati, nelle stazioni ferroviarie, nei porti e nei quartieri popolari, luoghi che spesso non compaiono nei telegiornali ma che fanno parte della memoria profonda del territorio. Mostrare questi angoli significa rivendicare una bellezza non ritoccata, una verità che appartiene a chi la Sicilia la vive, la lascia e la ritrova.

Una storia dell'Inter sconosciuta: 16 scudetti rubati Storie Nerazzurre

di Mario Macaluso Il libro che racconta tutta la verità sui 16 scudetti cancellati all’Inter. Un viaggio tra storia, passione e giustizia sportiva. 🛒 Acquista su Amazon Basta un click e arriva a casa tua

La satira che accarezza, non ferisce

Come sempre, Ficarra e Picone scelgono una comicità gentile, educata, capace di far sorridere senza mai scivolare nella cattiveria. Oggi, nel giorno del debutto della serie, è evidente come Sicilia Express riesca a inserirsi con leggerezza anche nei temi più delicati della politica italiana contemporanea. Le battute sul Ponte sullo Stretto, sulle infrastrutture mancanti, sulle promesse dei governi che si ripetono identiche da decenni sono colpi di satira che fanno ridere proprio perché non distorcono nulla: mostrano ciò che è già sotto gli occhi di tutti. Il Presidente del Consiglio interpretato da Max Tortora, con il suo mantra sull’unità nazionale, è un personaggio che riecheggia dichiarazioni reali senza mai risultare offensivo. La comicità qui diventa uno strumento per vedere – e fare vedere – la realtà con dolcezza, senza semplificarla.

La Sicilia che ritrovi solo quando sei lontano

Uno degli aspetti più toccanti è il legame con la Sicilia vissuto da chi è costretto ad andare via. Oggi come ieri, migliaia di siciliani vivono al Nord o fuori dall’Italia, mantenendo un rapporto complesso con la propria terra: un misto di amore, nostalgia, frustrazione e orgoglio. Sicilia Express racconta questo sentimento in modo semplice e diretto, mostrando come la Sicilia non sia soltanto un luogo fisico, ma una presenza costante che plasma le scelte, i rapporti, le emozioni. La distanza diventa uno dei temi più forti, e nel periodo natalizio questo tema risuona ancora con più intensità. È un racconto che parla a chi conosce bene l’esperienza di preparare una valigia all’ultimo minuto, prendere un aereo costoso o un treno lento, e rientrare a casa anche solo per respirare qualcosa che nessun altro luogo può dare.

Perché questa serie era necessaria

Il fatto che Sicilia Express esca oggi, proprio all’inizio della stagione natalizia, non è casuale. In un momento dell’anno in cui le distanze pesano di più e i legami familiari diventano centrali, la serie offre uno sguardo che unisce, riconcilia e racconta. È necessaria perché propone un’immagine della Sicilia che raramente trova spazio nei media nazionali: non una regione sempre in emergenza, non un’isola divisiva, ma un territorio pieno di vita, ironia, contraddizioni e umanità. Non nasconde i problemi, ma li affronta attraverso le storie delle persone, e questo la rende universale. È una Sicilia che non si difende né si giustifica: semplicemente esiste, ed è più vera che mai. Ed è proprio questa verità che, oggi 5 dicembre 2025, arriva su Netflix pronta a farsi ascoltare.