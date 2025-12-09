Dalla Frattura di Adamo al “Sì” dell’Aurora: l’Omelia del Vescovo Marciante per la Festa dell’Immacolata Patrona di Cefalù (Foto)

In occasione della solennità dell’Immacolata Concezione Patrona della Città di Cefalù, la Cattedrale di Cefalù è divenuta il pulpito di una profonda e toccante riflessione teologica. L’omelia di Sua Eccellenza Mons. Giuseppe Marciante, Vescovo di Cefalù, ha guidato i fedeli in un viaggio che va dalla caduta originaria dell’umanità fino alla sublime pienezza della grazia incarnata nella Vergine Maria.

In una Cattedrale gremita, presenti anche le Confraternite cittadine e le Autorità civili e Militari, la Liturgia Pontificale.

Nella sua Omelia il Vescovo ha esordito ponendo un interrogativo di risonanza biblica, eterno e non meramente storico: la domanda di Dio al primo uomo, “Adamo, dove sei?”



Questa non è una ricerca geografica, ma esistenziale. L’analisi episcopale ha messo in luce la frattura cruciale nella storia dell’uomo:



“È importante questo interrogativo perché Adamo si è smarrito. Ha pensato di fare a meno di Dio.”



La rottura di quella “relazione armonica, perfetta” in cui Dio e l’uomo passeggiavano insieme nel giardino ha portato all’alienazione, alla paura e, drammaticamente, alla violenza tra fratelli. Mons. Marciante ha collegato la Genesi all’attualità più cruda: “Quando si rompe la relazione con Dio, si rompe anche la relazione con gli altri uomini. E oggi ci chiediamo perché ancora guerre, perché ancora lutti, perché ancora sangue. È il sangue ancora di Caino che grida. Il Sangue di Abele grida ancora”



L’uomo ha scelto l’astuzia del serpente, rifiutando la saggezza. La maledizione successiva, ha precisato il presule, non è contro l’uomo, ma contro il male stesso, la cui “potenza malefica” non sarà mai feconda, portando sempre e solo la morte.



Maria: L’Aurora Immacolata e il Calice Colmo di Grazia



Dalla constatazione della caduta, l’omelia compie il salto teologico, presentando Maria come la Nuova Eva e l’antitesi perfetta della disobbedienza di Adamo.



Maria incarna la risposta adeguata dell’umanità nella relazione con il Creatore, inaugurando un’era nuova con il suo “Sì” incondizionato.



Mentre Adamo ha scelto la superbia, Maria risponde con l’umiltà totale: “Ecco la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola.”



“Alla disobbedienza di Adamo subentra l’obbedienza di Maria. Lei non ha vergogna di dichiararsi tale perché sa che lei è perché Dio è. Senza Dio Io non sono. Dio definisce la mia identità perché sono sua creatura, sono serva del Signore.”



Questa “consegna” è la lezione fondamentale della fede: Maria si consegna a Dio con un attivo affidamento, cedendo la sua vita al progetto superiore.



L’Immacolata Concezione è stata magistralmente spiegata attraverso la metafora del calice colmo:



“Ecco, l’altro modo per dire l’Immacolata è chiamarla piena di grazia, perché è ricolma della grazia … Il calice colmo non ha spazi, non ha vuoti da riempire ancora. Maria è questo calice colmo perché è piena della grazia di Dio.”



L’immagine lirica di Maria come l’Aurora che già annuncia e prepara il sorgere del Sole (Sol Invictus), Cristo, completa la riflessione. Maria non è la Luce, ma è ciò che precede e presenta la Luce, il vaso purissimo attraverso il quale la divinità si fa storia.



L’omelia del Vescovo ha così guidato la comunità da una profonda constatazione della separazione umana alla sublime contemplazione della restaurata armonia in Maria.



Guardando all’Immacolata, siamo invitati a ripetere la sua formula di resa, a rendere la nostra vita l’Aurora, affinché il Sole, Cristo, possa sorgere e risplendere anche attraverso il nostro umile esistere, ritrovando la relazione perduta e l’armonia con Dio e tra gli uomini.



La Liturgia Pontificale a conclusione della Solenne Processione per le vie del Centro Storico. Presieduta da Mons. Giuseppe Licciardi, Vicario generale della Diocesi di Cefalù.





