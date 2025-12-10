L’onda invisibile della povertà: a Cefalù 213 famiglie chiedono sostegno, a Taormina nessuna

Ci sono numeri che parlano sottovoce e numeri che gridano. Quelli sulla povertà materiale del 2022 fanno entrambe le cose: sussurrano storie intime, fatte di difficoltà quotidiane, e allo stesso tempo gridano l’enorme distanza tra due città che vivono dello stesso mare e della stessa economia stagionale, ma attraversano realtà sociali diversissime. A Cefalù, nel corso di un solo anno, 213 famiglie hanno chiesto un sostegno materiale al Comune: 150 con contributi economici diretti e 63 attraverso la distribuzione di beni di prima necessità. A Taormina, nello stesso anno, il numero è rimasto fermo a zero. Nessuna famiglia ha chiesto un contributo, nessuna ha chiesto beni essenziali, nessuna ha dichiarato ufficialmente un bisogno materiale.

Per comprendere la portata di questo divario, occorre capire cosa significano realmente questi numeri. I contributi economici sono interventi diretti con cui il Comune aiuta famiglie in difficoltà a sostenere spese che non riescono più a coprire: affitto, bollette, alimenti, e in generale tutto ciò che rende la vita quotidiana insostenibile quando il reddito non basta. Non si tratta di assistenza occasionale, ma di un gesto che rappresenta sempre un limite superato: la situazione è talmente difficile che la famiglia è costretta a rivolgersi al pubblico e ad ammettere formalmente il proprio stato di bisogno.

La distribuzione di beni di prima necessità, invece, è l’indicatore più immediato e più crudo della povertà vera e tangibile. Chiedere beni significa che mancano le risorse per affrontare i bisogni più essenziali. È il segno di una fragilità che non può essere rimandata, che si presenta dentro la quotidianità con un’urgenza che non permette di aspettare.

Romanzi da leggere Il Segreto del Re

di Mario Macaluso Il Segreto del Re è il romanzo che sta conquistando l’Italia: è nella classifica dei bestseller Amazon perchè appassiona i lettori con un mistero che non li lascia più andare. Se ami le storie che intrecciano storia, intrigo e rivelazioni inaspettate, non perdere Il Segreto del Re: il romanzo di cui tutti parlano e che sta scalando le classifiche Amazon in tutta Italia. 🛒 Acquista su Amazon Basta un click e arriva a casa tua

Sommando questi due canali – contributi economici e beni materiali – si arriva a 213 nuclei familiari che nel 2022 hanno avuto bisogno di un aiuto concreto a Cefalù. È un dato molto alto, soprattutto se rapportato al numero di abitanti della città. Non sono richieste teoriche, ma interventi reali, che parlano di una povertà diffusa, visibile, dichiarata. Una povertà che attraversa non solo le fasce più deboli, ma anche quelle che si trovano improvvisamente in una condizione difficile per perdita del lavoro, affitti troppo alti, mutui insostenibili, stipendi bassi o discontinui.

Taormina, di fronte a questo scenario, presenta una cifra che sembra incredibile: zero richieste. Non zero famiglie in difficoltà, ma zero famiglie che hanno chiesto sostegno pubblico. E questo è il nodo centrale. I dati non dicono che a Taormina non esista la povertà. Dicono che la povertà non emerge attraverso i canali comunali. Non viene dichiarata, non viene formalizzata, non passa dallo sportello che a Cefalù diventa invece la porta obbligata di chi non riesce più a farcela da solo.

Perché accade questo? La risposta non è semplice, ma il fenomeno è noto in molti territori ad alta vocazione turistica e con economie fortemente legate al settore dei servizi privati. A Taormina esiste una tradizione di sostegno familiare molto forte; molte difficoltà economiche vengono assorbite all’interno delle reti parentali. Chi ha un problema spesso trova risorse nella famiglia, non nel Comune. Esiste anche, in alcuni casi, una maggiore disponibilità economica nei periodi di lavoro turistico, che permette di far fronte a spese improvvise. E c’è un altro fattore: in città con un’economia medio-alta, chiedere aiuto pubblico può essere percepito come un gesto di grande esposizione personale; spesso si ricorre a soluzioni alternative, come piccoli prestiti interni, vendita temporanea di beni, sostegni informali.

A Cefalù la situazione è diversa. L’economia locale, pur fortemente legata al turismo, ha una struttura più fragile. Il lavoro stagionale non garantisce continuità, il costo della vita cresce rapidamente, gli affitti diventano sempre più pesanti e molte famiglie entrano in difficoltà improvvisamente. Quando accade, non esiste una rete informale capace di sostenere tutti: il Comune diventa il primo punto di riferimento. Per questo i contributi economici e i beni di prima necessità diventano strumenti fondamentali di sopravvivenza sociale.

Il dato delle 213 famiglie non va letto come un’anomalia, ma come il segnale di un disagio che si è ampliato e consolidato nel tempo. Allo stesso modo, il dato “zero” di Taormina non indica necessariamente benessere diffuso, ma un modello di gestione del bisogno che rimane fuori dall’osservazione pubblica. In un caso la povertà si vede, si misura, si registra. Nell’altro, se esiste, resta nascosta o gestita altrove.

Il vero confronto, dunque, non è fra chi è povero e chi non lo è, ma fra due modi completamente diversi di manifestare la fragilità economica. L’uno attraverso la richiesta diretta allo Stato locale, l’altro attraverso reti alternative. E questo pone una domanda cruciale per chi osserva questi dati da un punto di vista sociale: è meglio avere numeri alti perché il bisogno emerge, o numeri bassissimi che però potrebbero mascherare parti di realtà non intercettate?

I dati sulla povertà del 2022 fanno tremare perché mostrano due città che vivono la loro vulnerabilità in forme opposte: una la porta in superficie, l’altra la lascia sottotraccia. Ma quale delle due immagini è davvero più rassicurante?