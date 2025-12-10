Saluto del Commissario Straordinario del Parco delle Madonie Salvatore Caltagirone che conclude il suo mandato



Un bilancio elegante e grato di anni intensi al servizio del territorio

Nel giorno dell’insediamento del nuovo Presidente dell’Ente Parco delle Madonie, giunge il messaggio di saluto del Commissario Straordinario, che conclude ufficialmente il proprio mandato con parole misurate, profonde e intrise di sincero senso istituzionale.

«Oggi finisce la mia esperienza di Commissario Straordinario dell’Ente Parco delle Madonie» – esordisce – ricordando anni «di intenso lavoro, seppure spesso in mezzo a tante difficoltà e ostacoli», ma anche di risultati importanti, conquistati «a volte con grande sofferenza, ma voluti e raggiunti con grande caparbietà».

L’incarico, affidatogli dall’Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente, è stato interpretato con dedizione assoluta: «Vado via con la consapevolezza di avere dato tutto ciò che era nelle mie possibilità e nelle mie capacità». Un impegno che non ha conosciuto pause: «Penso di potere affermare di non essermi risparmiato un solo attimo», afferma con orgoglio, sottolineando come ogni sforzo sia stato orientato a offrire «a tutto il territorio madonita una opportunità di crescita grazie alla mia azione amministrativa».

Nel suo bilancio, il Commissario richiama i dossier più strategici affrontati in questi anni: dal «cartellino verde che conferma la permanenza delle Madonie nella prestigiosa Rete Geopark Unesco» alle complesse politiche per il contenimento della fauna selvatica. Un lavoro condotto senza mai trascurare il coinvolgimento delle comunità locali – «scuole, giovani, associazioni e territorio» – nel solco di una visione che pone la tutela della biodiversità al centro dei diritti delle popolazioni madonite.

Significativo e sentito anche il ringraziamento rivolto a quanti hanno condiviso il percorso amministrativo: «Ringrazio quanti con me hanno condiviso e sostenuto questo splendido percorso che tanti grandi risultati ha prodotto».

Lo sguardo infine si apre al futuro, con un augurio istituzionalmente impeccabile e umano al tempo stesso: «Colgo l’occasione per augurare al nuovo Presidente Giuseppe Ferrarello una proficua attività amministrativa».

Il saluto conclusivo, semplice e autentico, sigilla il legame costruito in questi anni:

«Buona vita Madonie. Grazie a ciascuno di voi. Vi voglio bene».

Un commiato che assume la forma di un gesto di gratitudine verso un territorio che – come egli stesso afferma – gli ha «dato tanto in termini di crescita professionale» e al quale ha cercato di restituire «affetto e passione».



Dalla Redazione di Cefalunews un sentito Grazie per la sua disponibilità, vicinanza e amicizia.



