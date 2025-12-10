Si è insediato il presidente dell’Ente Parco delle Madonie Giuseppe Ferrarello

Si è svolta questa mattina, nella cornice prestigiosa di Palazzo Pucci Martinez, sede istituzionale dell’Ente Parco delle Madonie, la cerimonia di insediamento del nuovo presidente Giuseppe Ferrarello, figura di riconosciuta competenza e profonda conoscenza del territorio madonita.

Ad accoglierlo sono stati il Commissario straordinario Salvatore Caltagirone e il direttore dell’Ente, Giuseppe Maurici, testimoni di un passaggio di consegne che si inserisce in un momento significativo per la governance del Parco. Nel solenne scenario della Sala Presidenziale, la firma del verbale d’insediamento ha ufficializzato l’avvio del suo mandato, suggellando un momento che assume valore non solo amministrativo ma anche simbolico, proiettato verso il futuro dell’area naturale protetta più vasta e strategica della Sicilia nord-occidentale.



Dalla Redazione di Cefalunews un Augurio caloroso di Buon Lavoro



