Torna l’Opera a Cefalù: il 6 gennaio il Teatro Comunale “Salvatore Cicero” serata di gala con estratti da “Madama Butterfly”

Nel giorno in cui si celebra l’Epifania, anche la città di Cefalù si appresta a vivere una sua speciale “manifestazione di bellezza”: il ritorno della grande Opera al Teatro Comunale “Salvatore Cicero”. Un appuntamento atteso dagli amanti del melodramma, che inaugura il nuovo anno con un omaggio a una delle pagine più struggenti dell’intero repertorio pucciniano: “Madama Butterfly”.

I dettagli completi del programma saranno annunciati nei prossimi giorni, ma già si delinea un cast di primissimo livello, capace di restituire l’intensità emotiva, il colore orchestrale e il lirismo che rendono il capolavoro di Puccini un vertice della storia dell’Opera.

Gli interpreti

Cio-Cio-San – Giorgia Ferrara , soprano cefaludese, interprete raffinata, voce dal timbro luminoso e dalla linea vocale elegante, che proporrà le arie più celebri del ruolo fra cui “Un bel dì vedremo”.

Pinkerton – Dario Ricchizzi ,

Sharpless – Jorge Tello Rodriguez ,

Voce narrante – CIL , che guiderà il pubblico in un percorso introduttivo e evocativo tra gli snodi della vicenda.

Maestro al pianoforte – Riccardo Serenelli.

Breve trama di Madama Butterfly

Ambientata a Nagasaki alla fine dell’Ottocento, l’opera racconta la storia di Cio-Cio-San, giovane geisha che, innamorata e pura, sposa l’ufficiale americano Benjamin Franklin Pinkerton, convinta che il loro matrimonio sia un legame sacro e definitivo. Pinkerton, invece, considera l’unione solo una convenzione temporanea.

Dopo la partenza dell’uomo, Butterfly lo attende per tre anni, vivendo nell’incrollabile speranza del suo ritorno. Quando Pinkerton finalmente rientra in Giappone, lo fa però con la sua nuova moglie americana, venuto a prendere il figlio nato dall’unione con Butterfly. Spezzata nel cuore e nell’onore, la giovane compie il suo gesto estremo, consegnando il bambino al padre e togliendosi la vita.

Un dramma di amore, innocenza e tradimento, costruito su atmosfere rarefatte, melodie sospese e un pathos che continua a commuovere generazioni di spettatori.

Un omaggio alla grande tradizione lirica

La serata del 6 gennaio non sarà una semplice esecuzione di arie celebri, ma un percorso narrativo-musicale che restituirà la profondità emotiva e la ricchezza drammatica dell’opera. Un invito a rincontrare – o a scoprire – la delicatezza di un personaggio divenuto simbolo universale di amore assoluto.

Cefalù si prepara così a inaugurare il nuovo anno con un evento artistico di assoluto prestigio: un dono prezioso per chi ama l’Opera e per quanti desiderano lasciarsi avvolgere dalla poesia senza tempo della musica di Puccini.

