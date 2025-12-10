Un divario che fa tremare: Cefalù travolta da 5.731 richieste d’aiuto, Taormina ferma a 22

Ci sono numeri che non descrivono solo un fenomeno, ma ne rivelano la profondità, la forza, la crudezza. Il dato delle richieste d’aiuto registrate nel 2022 ai segretariati sociali di Cefalù e Taormina appartiene a questa categoria. A Cefalù i cittadini che, nel corso dell’anno, si sono rivolti allo sportello pubblico per chiedere assistenza, informazioni, supporto o orientamento sono stati 5.731. A Taormina, nello stesso periodo, appena 22. È un divario così estremo da non poter essere liquidato con una spiegazione semplice. È la prova di due realtà sociali completamente differenti, due modi diversi di vivere il bisogno, due rapporti opposti con il welfare pubblico.

Per capire la portata di questo numero occorre prima comprendere che cosa misura esattamente il dato del segretariato sociale. Il segretariato sociale è la porta d’ingresso ai servizi sociali del Comune. Non è un ufficio qualunque. È il punto in cui si presentano le persone che hanno un problema e non sanno da dove iniziare a risolverlo. È il luogo dove si raccolgono richieste di aiuto economico, segnalazioni di fragilità familiari, difficoltà abitative, problemi scolastici, disabilità, bisogni sanitari, solitudine degli anziani, emergenze improvvise. È lo sportello dove si entra non per un atto burocratico, ma perché ci si trova in una situazione di difficoltà materiale, sociale o emotiva.

Ogni volta che una persona bussa al segretariato sociale, quel gesto viene registrato come “richiesta”. Una richiesta può essere una domanda di chiarimento, un bisogno puntuale, una richiesta formale di intervento, una segnalazione fatta da un cittadino preoccupato, un genitore che non riesce a gestire una criticità, un anziano che non sa come orientarsi tra documenti e servizi, un lavoratore che perde l’impiego e cerca aiuto. Non è un dato generico: è una fotografia precisa del livello di difficoltà percepita dalla popolazione.

Ed è qui che il divario emerge in tutta la sua potenza. Una città come Cefalù, con circa 14.000 residenti, registra 5.731 richieste: vuol dire che la comunità vive un livello di pressione sociale altissimo, perché il numero è enorme anche per territori molto più vasti. Significa che quasi ogni famiglia, direttamente o indirettamente, ha attraversato almeno un momento in cui l’aiuto del Comune è stato necessario. Significa che il welfare pubblico diventa il principale punto di riferimento per i cittadini. Significa che il disagio non è episodico, ma diffuso, costante, ramificato.

A Taormina, invece, nello stesso anno vengono registrate appena 22 richieste. Una cifra che sembra appartenere a un altro universo sociale. Non dice che Taormina non abbia difficoltà, perché nessuna città ne è priva, ma dice che quelle difficoltà non passano attraverso il segretariato sociale. Il bisogno non arriva agli uffici pubblici: resta altrove, viene assorbito da famiglie più strutturate, dal privato, da reti informali, oppure non si manifesta come richiesta ufficiale.

Quando si mettono questi due numeri uno accanto all’altro, la differenza è così enorme da spiegare da sola la distanza sociale fra le due comunità. A Cefalù il welfare è pubblico, frontale, sollecitato in migliaia di occasioni. A Taormina, invece, il welfare comunale è un canale quasi marginale, utilizzato raramente. È una spaccatura netta, che riguarda non solo il grado di fragilità, ma anche il modo in cui le persone vivono, riconoscono e dichiarano il proprio bisogno.

Il segretariato sociale è inoltre un indicatore anticipatore: registra le difficoltà prima che diventino emergenze, prima che si trasformino in interventi più complessi. Per questo i dati fanno tremare: perché mostrano in tempo reale il carico che grava su una città e l’apparente assenza di richieste nell’altra. Dove ci sono molte richieste, c’è molto bisogno. Dove le richieste sono poche, il bisogno non sparisce: semplicemente non arriva ai canali istituzionali.

C’è un altro aspetto fondamentale da chiarire: la richiesta al segretariato sociale non coincide necessariamente con l’erogazione di un servizio. È un gesto preliminare, ma decisivo.È il momento in cui una persona dice: “Ho bisogno”. È l’atto più fragile, più umano, più difficile da compiere. Ed è proprio questo gesto che a Cefalù si registra migliaia di volte e a Taormina appena 22. La differenza non è nel numero dei servizi; è nella predisposizione della popolazione a rivolgersi al pubblico, nella capacità del Comune di intercettare il disagio e, soprattutto, nel grado di fragilità sociale vissuto in quel territorio.

I dati del 2022 sul segretariato sociale non sono solo una statistica: sono la chiave per comprendere la salute sociale di due città. Per Cefalù, raccontano una pressione mai vista, una città che chiede aiuto ad ogni angolo. Per Taormina, raccontano un modello diverso, in cui il disagio resta fuori dai confini istituzionali.