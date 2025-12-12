Piazza Duomo, ore 21:30 a Cefalù. Ingresso limitato al numero di spettatori come da accoglienza massima prevista per Piazza Duomo.
Delia Buglisi è una giovane cantautrice siciliana originaria di Paternò (Catania) che si è fatta notare a X Factor 2025 per il suo approccio unico e autentico alla musica e per il profondo legame con la sua terra.
Sotto la guida del giudice Jake La Furia, Delia ha conquistato il pubblico e la giuria con esibizioni intense e personali, spaziando dai brani contemporanei ai mash-up creativi, e portando sul palco anche il canto in siciliano, lingua con cui ha voluto esprimere la sua identità artistica.
Il suo inedito “Sicilia Bedda” è diventato uno dei momenti più discussi e apprezzati dell’edizione, un pezzo carico di nostalgia, orgoglio e bellezza mediterranea.
Delia ha chiuso la stagione di X Factor 2025 al terzo posto, un risultato importante per una proposta musicale così originale e radicata nella tradizione, soprattutto in un’edizione con concorrenti di altissimo livello.
E’ certamente la cantante del momento, Benvenuta Delia orgoglio di Sicilia.
Cefalù ospiterà in Piazza Duomo il Concerto di Delia. Sicilia Bedda
