Cefalù ospiterà in Piazza Duomo il Concerto di Delia. Sicilia Bedda

Piazza Duomo, ore 21:30 a Cefalù. Ingresso limitato al numero di spettatori come da accoglienza massima prevista per Piazza Duomo.



Delia Buglisi è una giovane cantautrice siciliana originaria di Paternò (Catania) che si è fatta notare a X Factor 2025 per il suo approccio unico e autentico alla musica e per il profondo legame con la sua terra.

Corriere dell’Umbria

Sotto la guida del giudice Jake La Furia, Delia ha conquistato il pubblico e la giuria con esibizioni intense e personali, spaziando dai brani contemporanei ai mash-up creativi, e portando sul palco anche il canto in siciliano, lingua con cui ha voluto esprimere la sua identità artistica.

Il suo inedito “Sicilia Bedda” è diventato uno dei momenti più discussi e apprezzati dell’edizione, un pezzo carico di nostalgia, orgoglio e bellezza mediterranea.

Delia ha chiuso la stagione di X Factor 2025 al terzo posto, un risultato importante per una proposta musicale così originale e radicata nella tradizione, soprattutto in un’edizione con concorrenti di altissimo livello.

E’ certamente la cantante del momento, Benvenuta Delia orgoglio di Sicilia.