La più grande ingiustizia del calcio italiano: i quattro scudetti rubati all’Inter di Herrera

Tra il 1960 e il 1967 l’Inter non è solo una squadra vincente: è un laboratorio di idee, un’anticipazione del calcio moderno. In panchina c’è un argentino nato a Buenos Aires e cresciuto tra la povertà di Casablanca, diventato francese e poi cittadino del mondo: Helenio Herrera, il Mago, l’allenatore che trasforma un gruppo di buoni calciatori in una macchina perfetta, temuta in Italia, in Europa e nel mondo. Con lui nascono la Grande Inter, il “catenaccio” reinterpretato, il contropiede organizzato, la figura dell’allenatore-manager che controlla tutto: tattica, psicologia, comunicazione. Eppure, proprio in quegli anni di dominio tecnico, si consuma quella che Mario Macaluso, nel suo Storie nerazzurre, definisce la più grande ingiustizia del calcio italiano: quattro scudetti che, secondo la sua ricostruzione, vengono tolti all’Inter di Herrera da decisioni arbitrali, sentenze federali e scelte politiche che cambiano il destino di interi campionati.

Il Mago

Helenio Herrera Gavilán nasce nel 1910 da genitori spagnoli emigrati in Argentina, e da bambino conosce presto cosa significa resistere: la famiglia lascia Buenos Aires e approda a Casablanca, dove il piccolo Helenio vive tra baracche, stenti e lavori di fortuna. È il calcio a offrirgli una via d’uscita: prima una carriera da difensore in Francia, modesta ma sufficiente per vivere, poi la svolta in panchina. Negli anni Quaranta e Cinquanta allena in Spagna e in Francia, vince due campionati consecutivi con l’Atlético Madrid e poi approda al Barcellona, dove conquista altri titoli e una Coppa delle Fiere. Quando arriva in Italia, nel 1960, non è più una promessa: è già un maestro riconosciuto, un personaggio larger than life, uno che parla di sé con la stessa sicurezza con cui disegna le partite. Per i detrattori è un arrogante; per chi gioca con lui è semplicemente il migliore.

L’uomo che inventa l’allenatore moderno

Herrera non è solo un tattico, è un regista totale. Impone ritiri lunghi, controlla l’alimentazione, il sonno, le parole dei suoi giocatori. Scrive frasi motivazionali sui muri degli spogliatoi, trasforma le sue idee in slogan: “Chi non dà tutto, non dà niente”, “Vincere non è importante: è l’unica cosa che conta”. Lavora sulla testa prima ancora che sulle gambe. Pretende disciplina assoluta, ma in cambio offre qualcosa che per i calciatori dell’epoca è nuovo: una visione. Ognuno sa esattamente cosa fare, dove muoversi, come reagire all’errore. È uno dei primi a usare in modo sistematico la psicologia applicata al calcio: esalta, provoca, protegge, a volte colpisce, ma sempre con un obiettivo preciso. In un’epoca in cui molti allenatori si limitano alla formazione e ai cambi, Herrera capisce che il mestiere sta cambiando: l’allenatore può, e deve, essere il centro del progetto.

Storie Nerazzurre

di Mario Macaluso Il libro che racconta tutta la verità sui 16 scudetti cancellati all’Inter: un viaggio dentro le battaglie sportive, le omissioni, i retroscena e le pagine dimenticate del nostro calcio. Una storia che unisce passione, identità e memoria nerazzurra. Un testo che sta appassionando lettori in tutta Italia. 🛒 Acquista su Amazon Basta un click e arriva a casa tua

La nascita della Grande Inter

Quando Angelo Moratti lo porta all’Inter, nel 1960, il club non è ancora “grande”. Ha storia e pubblico, ma manca un’identità forte. Herrera la costruisce pezzo dopo pezzo. Chiede a Moratti di investire su uomini chiave: Luisito Suarez come cervello della squadra, Facchetti come terzino moderno che corre su e giù per la fascia, Picchi regista difensivo, Mazzola simbolo di un’Inter giovane e ambiziosa. Nasce una struttura tattica che molti chiameranno catenaccio, ma che è molto di più: difesa corta, coperture perfette, ma anche ripartenze devastanti con gli esterni che si trasformano in attaccanti aggiunti. L’Inter diventa squadra di ferro e d’acciaio, ma con lampi di genialità continua. Dal 1963 al 1966 arrivano tre scudetti, due Coppe dei Campioni, due Coppe Intercontinentali: un ciclo che porta i nerazzurri sul tetto del mondo e trasforma Herrera nel simbolo di un’epoca.

I quattro scudetti negati

Ed è qui che, accanto alla leggenda, si apre la ferita. Macaluso racconta come, negli stessi anni, l’Inter di Herrera si veda sfuggire quattro titoli che, per rendimento e episodi, avrebbero potuto – e dovuto – finire in bacheca. Il primo è il 1960-61, con la farsa dell’invasione di campo a Torino: vittoria assegnata 0-2 all’Inter e poi incredibilmente cancellata a campionato in corso, con la partita ripetuta e la Primavera nerazzurra mandata in campo per protesta. Il secondo è il 1961-62, il campionato delle “coincidenze”: rigori negati, gol fantasma, decisioni sempre nel momento decisivo e quasi sempre a senso unico. Il terzo è il 1963-64, segnato dal caso doping del Bologna: prima condanna, punti tolti, classifica ribaltata a favore dell’Inter, poi, a tre giornate dalla fine, sentenza annullata e spareggio perso all’Olimpico dopo la trionfale notte di Vienna col Real Madrid. Il quarto è il 1966-67, l’anno del crollo finale: rigori non concessi, reti valide annullate, il famoso gol della Juventus con Lo Bello che fischia prima del tiro e poi lo convalida, fino allo scudetto perso all’ultima giornata a Mantova. Quattro stagioni in cui, dietro la supremazia tecnica dell’Inter, si muove un sistema che sembra non poter accettare un dominio nerazzurro troppo lungo.

Il rapporto con l’Italia

Herrera vive tutto questo dentro una relazione complessa con il calcio italiano. Da un lato è idolatrato: riempie gli stadi, porta l’Inter in cima al mondo, attira l’attenzione della stampa internazionale. Dall’altro viene dipinto come il “catenacciaro”, il nemico del bel gioco, l’allenatore che rovina il calcio col suo pragmatismo. È l’uomo che lavora troppo, che pretende troppo, che non ha paura di scegliere e di lasciare fuori i senatori. Quando viene chiamato anche alla guida della Nazionale italiana, dopo il disastro del 1966, eredita un ambiente esploso dalle polemiche. Il suo rigore non basta a ricostruire in fretta ciò che anni di compromessi hanno logorato. In molti gli attribuiscono colpe che non sono solo sue; altri, a distanza di anni, riconosceranno che senza la sua visione il calcio italiano avrebbe impiegato molto più tempo a modernizzarsi.

Un rivoluzionario del pallone

Al di là dei numeri, l’eredità di Herrera sta nel modo in cui ha cambiato il mestiere dell’allenatore. È uno dei primi a parlare di staff, di preparazione scientifica, di cura dei dettagli: concentrazioni rigide, controlli sulle abitudini di vita, tattica provata fino allo sfinimento. Ma è anche un comunicatore spregiudicato: usa i giornali per mettere pressione agli avversari, difende i suoi pubblicamente e li sprona in privato, sa trasformare una frase in un titolo. La sua Inter non è solo una squadra, è un marchio: la stella sul petto, il mito della Grande Inter, la sensazione che ogni partita sia un tassello di qualcosa di più grande. In questo senso, Herrera è un anticipatore di figure come Mourinho o Guardiola: allenatori che incarnano un’idea, una narrazione, un’identità oltre il campo.

L’ombra e la gloria

Guardando oggi la sua storia, la grandezza di Herrera convive con l’ombra di quei quattro scudetti negati. Se gli albi d’oro avessero seguito il semplice criterio del merito sportivo, il suo palmarès italiano sarebbe ancora più impressionante: non tre titoli, ma sette, una striscia paragonabile solo ai grandi cicli del calcio europeo. Ma forse è proprio questa frattura tra ciò che è stato e ciò che avrebbe potuto essere a rendere la sua figura così affascinante. Il Mago resta l’allenatore straniero che ha portato l’Inter in cima al mondo, il tecnico che ha cambiato per sempre il modo di difendere, di ripartire, di pensare il calcio. E al tempo stesso l’uomo che ha pagato più di tutti il prezzo di un sistema che, negli anni Sessanta, non era ancora pronto a lasciare che fosse solo il campo a decidere.

In fondo, è questo che Storie nerazzurre invita a fare: rileggere Herrera non solo come il genio del catenaccio, ma come il protagonista di una battaglia più grande, quella tra il potere e il merito, tra la verità del campo e le distorsioni dei palazzi. Una battaglia che, ancora oggi, ci riguarda ogni volta che guardiamo una partita e ci chiediamo se davvero stia vincendo il migliore.