Trofeo Marzio Tricoli a Lascari e Campofelice di Roccella: l’Academy si prepara a una tre giorni di grande calcio giovanile

Si preannuncia un fine settimana denso di emozioni sui campi di Lascari e Campofelice, dove la giovane Academy torna protagonista con tutte le sue squadre, segno di un progetto che – pur nato appena tre mesi fa – procede con passo sicuro, entusiasmo contagioso e un’organizzazione che sorprende per maturità e visione.

Il sabato del Trofeo Marzio Tricoli: un esercito di giovani talenti in campo

La giornata di sabato si aprirà all’insegna del colore e della vitalità del vivaio:

oltre 80 ragazzi, infatti, saranno schierati per il Trofeo Marzio Tricoli, una vera festa dello sport giovanile.

A rappresentare la Scuola Calcio che coinvolge ragazzi di Lascari, Cefalù e dalle Madonie, una presenza al gran completo:

Storie Nerazzurre

di Mario Macaluso Il libro che racconta tutta la verità sui 16 scudetti cancellati all’Inter: un viaggio dentro le battaglie sportive, le omissioni, i retroscena e le pagine dimenticate del nostro calcio. Una storia che unisce passione, identità e memoria nerazzurra. Un testo che sta appassionando lettori in tutta Italia. 🛒 Acquista su Amazon Basta un click e arriva a casa tua

Piccoli Amici ,

, due squadre Primi Calci ,

, due formazioni Pulcini ,

, due gruppi Esordienti ,

, una selezione Giovanissimi.

Dalla prima mattina i giovani atleti calcano il terreno di gioco tra Lascari e Campofelice di Roccella, portando freschezza, impegno e un entusiasmo che testimonia il “miracolo sportivo” costruito in così poco tempo.

La mano dei mister, attenti tanto alla crescita tecnica quanto alla formazione umana, si vede e si sente: l’Academy appare già una piccola comunità, un laboratorio di passione e disciplina.

Under 16: la sfida del pomeriggio contro Bagheria 90010

Sempre sabato, nel pomeriggio, occhi puntati sulla Under 16, impegnata a Lascari contro i pari età del Bagheria 90010.

Mister Fazio, con una rosa giovane e composta da molti atleti sotto età, è chiamato a guidare i suoi verso i primi, preziosi tre punti stagionali in un campionato competitivo e complesso.

La partita si prospetta intensa, una prova di carattere per un gruppo che – nonostante le difficoltà – sta dimostrando crescita e determinazione.

La domenica dell’Under 15: un test di maturità

La chiusura del weekend spetta alla Under 15, anch’essa di scena a Lascari, impegnata contro la forte ASD Youth Football Academy, una delle compagini più solide del torneo.

Dopo l’ottima prestazione offerta domenica scorsa a Gangi, i ragazzi di mister Glorioso arrivano con entusiasmo e voglia di confermarsi.

Non mancano però le incognite: diversi atleti sono reduci da influenze stagionali, e il tecnico spera di poter recuperare quanti più ragazzi possibile per affrontare l’impegno con la rosa al completo.

Un progetto che cresce

Tre giorni, tre categorie diverse, un unico filo rosso: la crescita continua di un progetto che ha messo al centro i giovani, la loro educazione sportiva e la costruzione di un’identità condivisa.

L’Academy, in appena tre mesi di vita, mostra già un cuore pulsante e una struttura solida: segno che quando entusiasmo, competenza e visione si incontrano, i risultati – in campo e fuori – non tardano ad arrivare.

Un weekend da vivere tutto d’un fiato: che vinca lo sport, che crescano i ragazzi, che si rafforzi la nostra comunità calcistica.