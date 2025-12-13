Cefalù: la Kepha 2.0 di SErie D Maschile attesa dalla sfida contro Erice Entello

Serie D Maschile, grande volley a Cefalù: Kepha 2.0 attesa dalla sfida contro Erice Entello

La pallavolo torna protagonista a Cefalù con un appuntamento di grande rilievo per il campionato di Serie D Maschile. Domenica 14 dicembre, alle ore 19.00, la Palestra “Jacopo del Duca” sarà teatro della sfida tra Kepha 2.0 Cefalù ed Erice Entello Volley, incontro valido per la sesta giornata del Girone A.

La formazione cefaludese, espressione del Progetto Volley Kepha 2.0, continua il proprio percorso di crescita sportiva e identitaria, portando in campo non solo tecnica e preparazione, ma anche spirito di squadra, appartenenza e passione per i colori della città. Un gruppo compatto, costruito con equilibrio tra esperienza e giovani energie, pronto a misurarsi con un avversario solido e ambizioso come l’Erice Entello.

La gara rappresenta un momento chiave della stagione, un banco di prova importante per confermare il lavoro svolto in palestra e consolidare il cammino nel campionato. Il pubblico di Cefalù, da sempre sensibile e partecipe, è chiamato a sostenere i propri atleti in un clima di sportività e condivisione, trasformando il palazzetto in una vera casa del volley.

Una serata che promette intensità, agonismo e spettacolo, nel segno dei valori più autentici dello sport: impegno, rispetto e gioco di squadra. Cefalù è pronta ad accogliere il grande volley.