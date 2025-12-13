Il comune siciliano dove la luce cambia lentamente e nulla ha fretta

La luce, a Erice, non irrompe mai. Arriva piano, si posa sulle pietre, cambia direzione senza farsi notare. Anche il tempo sembra adeguarsi: rallenta, si allunga, smette di spingere. Qui nulla ha fretta, perché nulla ne ha davvero bisogno.

Erice è un comune del libero consorzio comunale di Trapani, con il centro storico sulla vetta dell’omonimo monte a 751 metri, e una parte importante della popolazione concentrata più in basso, nell’abitato di Casa Santa, contiguo alla città di Trapani. È una geografia che separa i ritmi e li rende più lenti: in alto la città che custodisce il fascino medievale, in basso la vita quotidiana che si addensa senza cancellare la distanza.

Il nome stesso porta con sé un racconto antico. Deriva da Eryx, personaggio mitologico, figlio di Afrodite e di Bute, ucciso da Eracle. E già questo basta a dare alla luce di Erice un’aria diversa: come se ogni giorno, salendo verso la vetta, si attraversasse un confine tra storia e leggenda. Per secoli Erice fu conosciuta come Monte San Giuliano, dal 1167 fino al 1934, e questo cambio di nome non è solo un dettaglio: racconta una città che ha attraversato epoche diverse mantenendo intatto il proprio carattere, come se l’altitudine avesse custodito la sua lentezza.

Il Segreto del Re

Il centro cittadino, sulla vetta, è il cuore simbolico del comune. Qui la luce lavora di fino. Scorre sulle mura ciclopiche di epoca elimo-fenicio-punica, passa per Porta Carmine e Porta Trapani, entra nel disegno delle strade, si spezza sulle pietre dei palazzi e delle chiese. Il “Castello di Venere”, castello normanno del XII/XIII secolo costruito sui resti del tempio romano di Venere Ericina, domina questa geografia di roccia e cielo. Poco distante, il Castello e le torri del Balio, la Torretta Pepoli, il Giardino del Balio, il Quartiere spagnolo, compongono un sistema di luoghi che non chiedono attenzione a forza, ma la ottengono per persistenza: non ti colpiscono in un istante, ti restano addosso.

Erice è stata, in antico, insieme a Segesta, tra le città più importanti degli Elimi, e soprattutto centro di riti religiosi. La memoria di questo ruolo sacrale continua a vibrare nella trama delle architetture religiose, tanto che la città era conosciuta come “città delle cento chiese” e conventi. Oggi molte sono ancora visibili e alcune aperte al culto: la Chiesa Madre, San Giuliano, San Martino, San Giovanni, San Cataldo, Sant’Antonio Abate, e poi conventi e monasteri che costellano il tessuto urbano. Anche qui la luce cambia lentamente: entra da portali e archi, si posa sulle navate, si trattiene negli spazi raccolti, come se il tempo fosse un elemento architettonico e non solo un fatto esterno.

La storia di Erice è fatta di contese e stratificazioni, ma non ha mai perso la sua capacità di conservare. Fu contesa tra Siracusani e Cartaginesi fino alla conquista romana del 241 a.C., durante la Prima guerra punica. Per i Romani fu un centro di rilievo, legato al culto della Venere Ericina, e nel tempo attraversò fasi di cui restano tracce nella città: dall’occupazione araba, quando la montagna fu denominata Gebel-Hamed, alla rifondazione normanna che la ribattezzò Monte San Giuliano. Nei secoli successivi la città demaniale si arricchì di palazzi e case signorili, testimonianza della vitalità delle famiglie che per secoli parteciparono alla conduzione del potere. La città, ancora oggi, tende a custodire gelosamente il fascino di una cittadina medievale, e questa gelosia si vede nel modo in cui ogni cosa sembra trattenuta, misurata, mai urlata.

Eppure Erice non è solo pietra e passato. Nel Novecento riprende ufficialmente il nome di Erice e, nel dopoguerra, perde parte dell’antico territorio dell’agro ericino con la nascita di comuni autonomi come Valderice, Custonaci, San Vito Lo Capo e Buseto Palizzolo. È anche un luogo che ha saputo accogliere dimensioni diverse: dal 1963 è sede del Centro di cultura scientifica Ettore Majorana, nato per iniziativa del professor Antonino Zichichi, che richiama studiosi da tutto il mondo e ha portato alla città l’appellativo di “città della scienza”. È un contrasto curioso e perfettamente ericino: la lentezza dei vicoli e la velocità del pensiero scientifico nello stesso spazio, senza che l’una cancelli l’altra.

Chi vuole salire verso la vetta può farlo anche con la cabinovia che collega Casa Santa al centro storico: un tracciato che riprende quello della vecchia funivia del 1956. Il viaggio dura circa dieci minuti e offre una panoramica ampia sulla provincia di Trapani e sulle isole Egadi. È un percorso che, già da solo, racconta il tema del titolo: la luce che cambia lentamente. Perché mentre si sale lo sguardo si allarga, le tonalità si spostano, l’aria sembra diversa, e la città in alto appare come una presenza separata dal tempo ordinario.

Erice ha anche tradizioni che non rompono la sua misura. La Processione dei Misteri, che si svolge il Venerdì Santo con vare dell’Ottocento condotte a spalla, appartiene a un modo di vivere il sacro che non si consuma in fretta. E poi ci sono i segni dell’artigianato artistico, la ceramica, i tappeti tradizionali ericini, le lavorazioni del ferro e del legno, e i dolci tipici: i bocconcini di Erice, la genovese alla crema, i mustaccioli. Anche qui il tempo sembra lavorare lentamente, come nelle cose che si fanno per essere tramandate.

Intorno, il Monte Erice è un’area naturale ampia, con boschi e luoghi come l’area di Martogna, il bosco demaniale di Sant’Anna e contrada Porta Spada. Nel territorio comunale c’è anche il Museo Agro-forestale San Matteo, ospitato in un antico baglio rurale nel demanio forestale ericino. È un paesaggio che completa quello urbano e lo rende più profondo: la pietra della città e il verde della montagna, la storia e la natura, la luce che scorre su entrambe con lo stesso passo.

Alla fine, Erice non è il luogo in cui succedono troppe cose. È il luogo in cui le cose succedono con un ritmo diverso. La luce cambia lentamente perché la città è alta, antica, piena di pietra e di memoria, e perché il suo orizzonte è sempre tra mare e cielo. E nulla ha fretta perché qui la fretta non serve: la città non si conquista, si attraversa; non si consuma, si ascolta. In questo comune siciliano il tempo non si ferma, ma smette di premere, e lascia finalmente spazio a quello che spesso manca altrove: la durata.