Cefalù, parcheggi gratuiti sul Lungomare Giardina

In occasione degli eventi del Magico Natale a Cefalù, l’Amministrazione comunale conferma la propria attenzione verso cittadini e visitatori adottando una misura di significativa valenza pratica e simbolica: la gratuità dei parcheggi ubicati sul Lungomare Giardina.
L’iniziativa, pensata per agevolare quanti sceglieranno di raggiungere la città durante il periodo delle festività, si inserisce in una più ampia strategia di accoglienza e valorizzazione del centro urbano, volta a rendere più fruibili gli appuntamenti culturali, artistici e ricreativi che animano Cefalù nel tempo natalizio.
La gratuità dei parcheggi resterà in vigore sino al 7 gennaio 2026, offrendo così un concreto supporto alla mobilità e incentivando una partecipazione serena e ordinata agli eventi in programma.
Un gesto semplice ma eloquente, che testimonia la volontà dell’Amministrazione di accompagnare il Magico Natale con scelte orientate al benessere collettivo e alla promozione di un’accoglienza attenta, efficiente e coerente con la vocazione turistica e culturale della città.