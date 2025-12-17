La Commare Giuseppe

di

Giorno 17 dicembre 2025 il Signore ha chiamato nella sua casa La Commare Giuseppe. Le esequie verranno celebrate giorno 19 dicembre 2025 alle ore 10:00 presso la Chiesa San Francesco di Cefalù.
La Camera Ardente è allestita presso la propria abitazione di Via Nico Marino B3/2A. Non fiori ma opere di bene.

