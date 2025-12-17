La Sezione A.N.C. di Monreale incontra il Ten. Colonnello Petruzzelli (foto)

Nuovo Comandante del Gruppo di Monreale

In un clima di composta cordialità e alto senso istituzionale, nel pomeriggio di ieri, 16 dicembre, la Sezione A.N.C. (Associazione Nazionale Carabinieri) di Monreale ha avuto l’onore di accogliere il Tenente Colonnello Gennaro Petruzzelli, nuovo Comandante del prestigioso Gruppo Carabinieri di Monreale, in occasione del tradizionale scambio di auguri per le prossime festività.

L’alto Ufficiale, accompagnato dal Capitano Niko Gianquinto, ha fatto visita ai soci dell’Associazione, venendo ricevuto dal Presidente della Sezione A.N.C. di Monreale, Maresciallo Giuseppe Cortegiani, che ha presentato all’ospite i numerosi soci intervenuti, testimoni di una comunità coesa e profondamente legata ai valori fondanti dell’Arma.

Il Tenente Colonnello Petruzzelli, proveniente dall’Ufficio Operazioni del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e in carica a Monreale dallo scorso mese di settembre, ha rivolto un sentito saluto ai presenti, sottolineando con parole di particolare rilievo l’importanza di mantenere vivi e fecondi i rapporti tra l’Arma in servizio e i Carabinieri in congedo, custodi di una tradizione di onore, disciplina e dedizione allo Stato.

Nel corso dell’incontro, il Capitano Gianquinto ha voluto omaggiare la Sezione A.N.C. con il Calendario dell’Arma dei Carabinieri 2026 e con una significativa statua in ceramica raffigurante un Carabiniere a tutela delle abitazioni, simbolo eloquente della presenza quotidiana dell’Arma sul territorio e del suo insostituibile ruolo a garanzia della sicurezza dei cittadini.

A nome di tutti i soci, il Presidente Cortegiani ha espresso vivo ringraziamento al Tenente Colonnello Petruzzelli e al Capitano Gianquinto per la gradita e significativa visita, evidenziando con orgoglio la vitalità della Sezione di Monreale, che nel 2025 conta 90 iscritti e guarda con fiducia a ulteriori adesioni nel corso del 2026.

L’incontro si è concluso in un’atmosfera di sobria convivialità, con un brindisi augurale e il tradizionale taglio del panettone, suggellando un momento di autentica comunione istituzionale e di rinnovata condivisione dei valori che da sempre ispirano l’Arma dei Carabinieri. Nei Secoli Fedeli.



Paolo Taormina, giornalista