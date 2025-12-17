Più autobus, ma non abbastanza: perché a Cefalù l’auto resta inevitabile

Guardando solo la serie storica, il numero degli autobus a Cefalù potrebbe sembrare un segnale incoraggiante. Dal 2004 al 2016 si passa da 49 a 95 mezzi: quasi un raddoppio in dodici anni. In percentuale è una crescita rilevante, superiore a quella delle auto private nello stesso periodo. Ma i dati, come spesso accade, vanno letti nel loro contesto. E quando lo si fa, emerge un quadro molto più complesso.

La dimensione conta più della percentuale

Nel 2016, a fronte di 12.847 veicoli complessivi circolanti a Cefalù, gli autobus sono 95. Meno dell’1 per cento del parco veicolare. Questo è il dato che cambia tutto. Perché una crescita percentuale, se parte da una base molto bassa, rischia di restare marginale nel sistema complessivo della mobilità urbana. In altre parole, gli autobus aumentano, ma non abbastanza da incidere sull’equilibrio generale.

Il confronto interno che spiega la pressione urbana

Nello stesso arco temporale in cui gli autobus crescono di 46 unità, le auto aumentano di oltre 1.200 e i motocicli di quasi 1.650. Il totale dei veicoli cresce di più di 3.000 unità. Questo significa che ogni autobus in più viene “assorbito” da decine di nuovi mezzi privati. Il risultato è che la pressione sulle strade, sugli spazi e sui parcheggi continua ad aumentare, nonostante il potenziamento del trasporto pubblico.

Nel 2016, a Cefalù, c’è circa un autobus ogni 135 auto e uno ogni 37 motocicli. Rapporti che rendono evidente come il trasporto collettivo non possa competere, nei numeri, con la mobilità individuale.

Una dinamica coerente con il contesto regionale

Questo squilibrio non è solo locale. I dati regionali ACI mostrano che in Sicilia il parco autobus cresce molto lentamente: circa il 20 per cento in oltre vent’anni. Nello stesso periodo, motocicli e autovetture alternative crescono a ritmi nettamente superiori. Cefalù si inserisce perfettamente in questa dinamica: prova a rafforzare il trasporto pubblico, ma lo fa all’interno di un contesto strutturalmente debole, che non riesce a sostenere un vero cambio di modello.

Perché l’autobus non diventa centrale

Il problema non è l’autobus in sé, ma il ruolo che riesce a giocare. In una città come Cefalù, con una struttura storica compatta, strade strette e una forte pressione stagionale legata al turismo, il trasporto pubblico dovrebbe essere l’asse portante della mobilità quotidiana. I dati mostrano invece che resta una componente minoritaria, incapace di assorbire una quota significativa degli spostamenti.

Questo rende l’uso dell’auto privata, e sempre più spesso della moto, non una scelta di comodità, ma una necessità pratica. L’autobus cresce, ma non abbastanza da diventare l’alternativa dominante.

Una crescita che non cambia il modello

Il dato sugli autobus va quindi letto insieme agli altri indicatori: l’aumento delle auto per mille abitanti, la forte crescita dei motocicli, la trasformazione dei carburanti. Tutti segnali che indicano una città che cerca di adattarsi, ma senza strumenti collettivi sufficienti. L’autobus cresce in valore assoluto, ma non cambia il modello di mobilità, perché non cresce in proporzione al bisogno.

In questo senso, il trasporto pubblico a Cefalù appare come un tentativo di contenimento, non come una leva di trasformazione.

Il peso della stagionalità

A rendere ancora più fragile questo equilibrio è la stagionalità. Nei mesi estivi, alla mobilità dei residenti si somma quella dei turisti, dei lavoratori stagionali, dei servizi. In queste condizioni, un parco autobus numericamente limitato fatica a reggere l’impatto. La conseguenza è un ulteriore ricorso al mezzo privato, che resta l’unica soluzione immediatamente disponibile.

È importante chiarirlo: questi dati non indicano un fallimento del trasporto pubblico, né una responsabilità individuale. Indicano un limite strutturale. Gli autobus aumentano, ma partono da una base troppo ridotta e crescono troppo lentamente rispetto alla domanda reale di mobilità. Il risultato è che l’auto resta inevitabile, non per scelta culturale, ma per mancanza di alternative sufficienti.

Cosa ci dicono davvero i numeri

I numeri sugli autobus raccontano una città che prova a reagire, ma non riesce a cambiare passo. Raccontano una mobilità collettiva che cresce, ma non incide. Raccontano, soprattutto, perché auto e motocicli continuano a essere centrali nella vita quotidiana di Cefalù.

La domanda che emerge dai dati non è se il trasporto pubblico sia necessario – i numeri dicono che lo è – ma se la sua crescita, così com’è oggi, sia in grado di reggere il peso di una città sempre più sotto pressione: possiamo continuare ad aumentare gli autobus senza cambiare davvero il modello di mobilità, o è arrivato il momento di rileggere questi numeri fino in fondo?