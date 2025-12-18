Se i veicoli continuano a crescere, dove li metterà Cefalù: analisi di alcuni dati

Non è una provocazione e non è un allarme lanciato per impressionare. È una domanda che nasce direttamente dai dati. Negli ultimi anni Cefalù ha visto crescere in modo costante il numero di veicoli circolanti, mentre lo spazio urbano è rimasto sostanzialmente invariato. Quando due curve – quella dei veicoli e quella degli spazi disponibili – smettono di muoversi insieme, il problema non è più il traffico: è la saturazione.

La crescita dei veicoli è un fatto strutturale

Tra il 2004 e il 2016 il parco veicolare complessivo di Cefalù passa da 9.762 a 12.847 mezzi. Oltre 3.000 veicoli in più in dodici anni, con un aumento superiore al 30 per cento. Auto e motocicli sono i principali responsabili di questa crescita, mentre autobus e mezzi collettivi restano una quota marginale del totale. Questo significa che già nel 2016 la città si muoveva con un numero di veicoli significativamente più alto rispetto a vent’anni prima, ma sempre all’interno delle stesse strade, degli stessi quartieri e degli stessi limiti fisici.

Cosa è successo dopo il 2016: una stima necessaria

I dati comunali ufficiali si fermano al 2016, ma il confronto con l’andamento regionale consente di fare una valutazione prudente su ciò che è accaduto dopo. In Sicilia, tra il 2016 e il 2024, il parco veicolare complessivo continua a crescere, con un aumento stimabile attorno al 20 per cento nell’arco di otto anni. È una crescita coerente con le serie storiche ACI e con l’andamento nazionale.

Applicare automaticamente questa stessa percentuale a Cefalù, però, sarebbe scorretto. La Sicilia è un territorio ampio, con aree urbane, extraurbane e rurali in grado di assorbire nuovi veicoli distribuendoli nello spazio. Cefalù, al contrario, è una città compatta, con un perimetro urbano definito e margini di espansione molto limitati. La crescita locale tende quindi a essere più contenuta, ma anche molto più impattante.

Utilizzando una proiezione prudente, inferiore a quella regionale, è ragionevole stimare che tra il 2016 e oggi il parco veicolare di Cefalù sia cresciuto di un ulteriore 10–15 per cento. Questo porta il numero complessivo dei veicoli da 12.847 a un valore che oggi può collocarsi tra i 14.000 e i 15.000 mezzi.

Un aumento che cambia radicalmente il quadro

Se questo dato stimato viene rapportato al 2004, il risultato è netto: in poco più di vent’anni Cefalù sarebbe passata da meno di 10.000 veicoli a circa 14–15.000, con un incremento complessivo tra il 40 e il 50 per cento. Una crescita enorme per una città che, nello stesso periodo, non ha ampliato in modo significativo il proprio spazio urbano né la propria dotazione di parcheggi. In altre parole, oggi Cefalù deve assorbire 4.000–5.000 veicoli in più rispetto a vent’anni fa, all’interno dello stesso spazio fisico.

Lo spazio, invece, non cresce

Qui sta il punto centrale. Mentre il numero dei veicoli aumenta, lo spazio urbano disponibile non segue la stessa traiettoria. Le strade restano quelle storiche, i quartieri consolidati, le aree edificabili limitate. I parcheggi, pubblici e privati, non crescono con la stessa percentuale dei veicoli. Anche quando vengono realizzati nuovi stalli, l’incremento è marginale rispetto all’aumento complessivo del parco veicolare. Il risultato è matematico: ogni nuovo veicolo riduce lo spazio medio disponibile per ciascun altro mezzo.

Dal rapporto veicoli/spazio alla saturazione

Se nel 2004 Cefalù doveva “assorbire” poco meno di 10.000 veicoli, oggi deve gestirne fino a 15.000. Questo significa più mezzi per chilometro di strada, più mezzi per abitante, più mezzi per ogni area di sosta. Non è una questione di comportamento individuale, ma di densità. Quando la densità supera una certa soglia, la città entra in uno stato di saturazione permanente. In queste condizioni, anche piccoli aumenti producono effetti sproporzionati: un’auto in più non trova semplicemente meno spazio, ma sposta il problema altrove.

Dove finiscono i veicoli quando lo spazio manca

I numeri aiutano a capire anche questo. Se i parcheggi non crescono, i veicoli non spariscono: si redistribuiscono. Occupano bordi strada, restringono carreggiate, invadono spazi pensati per altri usi. Non è inciviltà diffusa, ma un adattamento forzato a una città che non riesce più a contenere tutto ciò che circola al suo interno.

A questo punto il quadro è chiaro. Se i veicoli crescono, se i parcheggi non crescono allo stesso ritmo e se lo spazio urbano resta invariato, il risultato non può che essere uno: l’occupazione diffusa delle strade. Oggi Cefalù appare intasata di auto non perché ce ne siano “troppe in assoluto”, ma perché ce ne sono troppe rispetto allo spazio disponibile. L’intasamento non è più un evento occasionale, ma una condizione quotidiana.

Uno scenario che riguarda il futuro prossimo

La domanda del titolo non guarda a un futuro lontano. Guarda al presente che si prolunga. Se oggi la città fatica già a gestire un parco veicolare stimato intorno ai 14–15.000 mezzi, cosa accadrà se la crescita continuerà, anche solo lentamente, nei prossimi anni? Ogni nuovo veicolo entrerà in un sistema che ha già superato la propria capacità di carico.

Questo articolo non propone soluzioni e non individua responsabilità. Fa una cosa preliminare e necessaria: mette in relazione due grandezze che raramente vengono confrontate insieme, i veicoli e lo spazio. I dati mostrano che queste due curve si stanno allontanando. Ignorare questo scarto significa accettare che l’intasamento diventi la normalità.

La domanda, allora, resta tutta nei numeri:

se i veicoli continuano a crescere e lo spazio resta lo stesso, dove li metterà Cefalù?