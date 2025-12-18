Nulla è più pericoloso della conoscenza: il grande ritorno di Dan Brown

Con L’ultimo segreto, Dan Brown torna in libreria a quasi dieci anni dal suo ultimo grande successo e lo fa con quello che lui stesso definisce il romanzo più ambizioso ed emozionante della sua carriera. È anche, non a caso, l’epilogo del lungo viaggio di Robert Langdon, il professore di simbologia di Harvard diventato un’icona del thriller contemporaneo. Fin dalle prime pagine, è chiaro che Brown non intende semplicemente replicare una formula vincente, ma portarla a compimento, spingendola verso territori più intimi, filosofici e inquietanti. Al centro non c’è solo un enigma da risolvere, ma una domanda che riguarda tutti: cosa resta di noi quando tutto sembra finire?

Praga, soglia tra razionalità e mistero

La storia si apre a Praga, città-simbolo, luogo di confine tra scienza e occulto, tra razionalità illuminista e ombre esoteriche. Langdon è lì con Katherine Solomon, neurochimica ed esperta di noetica, con cui ha avviato una relazione che segna una novità importante nel percorso del personaggio. Quella che dovrebbe essere una parentesi serena si trasforma rapidamente in un incubo. Katherine scompare, Langdon assiste a una scena sul Ponte Carlo che sfida ogni logica e si ritrova improvvisamente braccato dalle autorità ceche e americane. Da quel momento inizia una corsa contro il tempo che attraversa castelli, laboratori segreti, palazzi storici e spazi sotterranei, trasformando Praga in un vero e proprio labirinto mentale prima ancora che geografico.

La conoscenza come pericolo assoluto

Come in ogni romanzo di Dan Brown, il vero antagonista non è una singola persona, ma un’idea. In L’ultimo segreto questa idea prende il nome di coscienza non locale, una teoria rivoluzionaria che Katherine Solomon ha raccolto in un manoscritto destinato a cambiare per sempre il modo in cui l’umanità guarda alla mente, alla morte e all’identità. Quel libro, che dovrebbe essere un saggio scientifico, diventa l’oggetto più pericoloso al mondo. Organizzazioni oscure, servizi segreti, apparati governativi e strutture tecnologiche avanzatissime si mobilitano per distruggerlo. Brown torna così a uno dei suoi temi prediletti: la conoscenza come arma, la verità come qualcosa che può liberare ma anche devastare, se finisce nelle mani sbagliate.

Langdon più umano, più vulnerabile

Uno degli elementi più interessanti del romanzo è la trasformazione di Robert Langdon. Non è più solo il brillante decodificatore di simboli, ma un uomo coinvolto emotivamente, costretto a fare i conti con la paura di perdere chi ama. La relazione con Katherine lo rende più fragile, più istintivo, meno protetto dall’ironia e dalla distanza accademica che lo avevano sempre caratterizzato. Questa evoluzione rende la storia più tesa e, allo stesso tempo, più empatica. Langdon non corre solo per risolvere un enigma: corre per salvare una persona e, forse, per proteggere un’idea di umanità che rischia di essere stravolta.

Scienza, IA e antichi miti

Brown riesce ancora una volta a intrecciare registri diversi. Accanto alla noetica e alle neuroscienze, entrano in scena l’intelligenza artificiale, gli attacchi informatici, la sorveglianza globale. Ma a fare da contrappunto a questa modernità estrema tornano i miti antichi, primo fra tutti il Golem della tradizione ebraica, creatura senza volto che incarna il confine tra creatore e creatura, tra anima e materia. Praga diventa così una “soglia”, come suggerisce l’etimologia stessa del suo nome: un luogo dove tutto può essere attraversato, ma nulla può restare uguale. È qui che Brown dà il meglio di sé, costruendo un equilibrio continuo tra passato e futuro, tra simboli millenari e tecnologia avanzata.

Le domande che restano aperte

L’ultimo segreto non si limita a intrattenere. Come spesso accade nei romanzi più riusciti di Brown, la trama diventa il veicolo per interrogativi più profondi. È giusto sacrificare una vita per un bene superiore? Il fine giustifica i mezzi? Quanto siamo davvero padroni della nostra mente in un mondo dominato da reti, algoritmi e connessioni invisibili? Il romanzo suggerisce che la coscienza non è confinata, che esiste qualcosa che ci lega oltre il corpo e oltre lo spazio. Una riflessione che trova un inquietante parallelo nel presente, dove i social network sembrano già una forma primitiva di coscienza non locale.

Un finale che non chiude, ma apre

Nel suo romanzo più ambizioso, Dan Brown sceglie di non offrire solo una soluzione, ma un’eco. Il vero “segreto dei segreti” non è un codice da decifrare, ma una rivelazione che riguarda il senso ultimo dell’esistenza. La morte, suggerisce il libro, non è la fine, ma una soglia. Un passaggio. Una rivelazione. L’ultimo segreto conferma Brown come maestro del grande best-seller contemporaneo: un autore capace di costruire mosaici narrativi mozzafiato che continuano a lavorare dentro il lettore anche dopo l’ultima pagina. Non è solo un ritorno atteso, è una chiusura simbolica. E come ogni vero finale, lascia la sensazione che qualcosa, in realtà, stia appena cominciando.