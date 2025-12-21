La Kepha di Cefalù sconfitta al quinto set in casa della Volley Palermo.

La settima giornata della Serie D Femminile ha offerto spettacolo e conferme, con alcune squadre che consolidano la propria leadership e altre che lottano con determinazione per risalire la classifica. Ecco il resoconto dei match disputati tra il 20 e 21 dicembre 2025.

Risultati e Commenti

Palermo Mondello Volley – Hora Volley 2024 3-0 (25-22, 25-16, 25-16)

Il Palermo Mondello Volley ha imposto il proprio ritmo fin dal primo set, dominando con sicurezza e precisione tecnica. Hora Volley 2024 ha cercato di reagire, ma le padrone di casa hanno mostrato una continuità e una solidità che consolidano il loro secondo posto in classifica.

Encierro New Efebo Volley – G.S. Pallavolo 2000 A.S.D. 3-0 (25-19, 25-13, 25-15)

Encierro New Efebo Volley ha sfruttato al massimo le discontinuità dell’avversario, imponendo la propria supremazia soprattutto nei parziali centrali, chiudendo agevolmente la pratica e guadagnando punti preziosi per la zona centrale della classifica.

AS Kunos Cinisi – ASD Volley Sport Alcamo 3-1 (25-19, 19-25, 25-15, 25-16)

Partita combattuta tra Kunos Cinisi e Volley Sport Alcamo. Dopo aver ceduto il secondo set, le padrone di casa hanno saputo reagire con determinazione, mostrando capacità di recupero e concentrazione, portando a casa un successo fondamentale per restare in zona alta.

AV Costruzioni Volley Primula – US Volley Bagheria 3-0 (25-15, 25-15, 25-16)

Primula conferma la propria imbattibilità stagionale con un altro successo netto, consolidando la leadership del girone. La differenza nei parziali parla chiaro: ritmo alto, efficacia in attacco e difesa organizzata.

Volley Palermo – Sicilia in Vacanza Kepha 2.0 3-2 (14-25, 25-22, 25-13, 20-25, 16-14)

Il match più emozionante della giornata ha visto la vittoria al tie-break del Volley Palermo. Dopo un primo set difficile, le padrone di casa hanno reagito con orgoglio, vincendo set fondamentali e confermando la propria competitività. Sicilia in Vacanza Kepha 2.0 resta comunque tra le prime posizioni grazie alla resilienza mostrata.



Classifica Girone (punti gare vinte, perse)

1 AV Costruzioni Volley Primula | 20 | 7 | 7

2 Palermo Mondello Volley | 18 | 7 | 6

3 Sicilia in Vacanza Kepha 2.0 | 16 | 7 | 5

4 AS Kunos Cinisi | 13 | 7 | 5

5 Volley Palermo | 11 | 7 | 4 | 3

6 Encierro New Efebo Volley | 9 | 7 | 2

7 Hora Volley 2024 | 8 | 7 | 3

8 ASD Volley Sport Alcamo | 4 | 7 | 1

9 US Volley Bagheria | 4 | 7 | 1

10 G.S. Pallavolo 2000 A.S.D. | 2 | 7 | 1

La classifica evidenzia come AV Costruzioni Volley Primula continui a dominare senza concedere punti, mentre la lotta per il podio resta serrata tra Palermo Mondello e Sicilia in Vacanza Kepha 2.0. Le squadre di metà classifica cercano continuità, mentre le ultime devono reagire per evitare il fondo della graduatoria.