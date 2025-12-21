Lascari Cefalù, trionfo al “Martino Ilardo”: campioni d’inverno nel girone B di Promozione

Al cospetto di un clima tipicamente invernale, con pioggia incessante che ha reso il terreno pesante e insidioso, i giallorossi di Mister Giovanni Comito hanno imposto la loro legge sul “Martino Ilardo”, superando per 2-1 un coriaceo Città di Mistretta. Una vittoria di fondamentale importanza, che consacra il Lascari Cefalù Campione d’inverno e consolida la vetta solitaria del girone B di Promozione.

Il primo tempo è stato contraddistinto da intensità e tatticismo. Il Mistretta si è mostrato organizzato in fase difensiva, pronto a sfruttare ogni transizione veloce: al 15’, un contropiede ben orchestrato si è concluso con un tiro fuori di poco, segnale della pericolosità degli ospiti.

Gradualmente, il Lascari ha preso il controllo delle operazioni, alzando il baricentro e creando superiorità sulle fasce. La svolta arriva al 31’: Pastorella, puntuale sull’assist rasoterra di Cotugno dalla destra, insacca e porta in vantaggio i padroni di casa. Il gol sblocca la squadra di Comito, che chiude il tempo in attacco alla ricerca del raddoppio.

La ripresa prosegue con lo stesso copione. Al 66’, un’azione di grande dinamismo vede Mocciaro rubare palla, superare avversari e portiere, e siglare il 2-0: partita praticamente chiusa. Solo nel finale, al 93’, Mormino trova la rete della bandiera per il Mistretta, sfruttando un batti e ribatti in area.

Il verdetto del girone d’andata è chiaro: Lascari Cefalù primo con 36 punti in 15 gare, con una sola sconfitta esterna e imbattibilità casalinga confermata. La squadra mantiene una lunghezza di vantaggio sul Villafranca, distanziando sensibilmente la zona play-off.

Un risultato che onora la società, il tecnico Comito, lo staff e i tifosi giallorossi, ma che invita alla prudenza: il campionato è ancora lungo, e ciascuna delle prossime 15 partite sarà una finale a tutti gli effetti.

Formazioni ufficiali

LASCARI CEFALÙ: Mammano; Arena, Corsino, Tiscione, Spampinato; Tarantino, Pastorella, Portera; Cotugno, Mocciaro, Johnson. All.: Comito.

A disposizione: Stassi, Pitissi, Firrito, Camiolo, Prestigiovanni, Gatta, Cangelosi, Justice, Monaco.

MISTRETTA: Cascione; Diaz, Raccuglia, Marsala, Ducure; Traore, Mauro, Lipari; Di Marco, Mazzotta, Mormino. All.: Raccuglia.

A disposizione: Jatta, Barberi, Gagliano, Amato, Cicero, Varrica, Carrozza, Barone.



Risultati 15ª Giornata – Promozione Girone B

Sabato 20 dicembre 2025

Monforte San Giorgio V.D.M. Calcio 1 – 0 Aluntina

Nuova Rinascita 3 – 1 Pro Mende Calcio

Futura 1 – 3 Gangi

Domenica 21 dicembre 2025

Polisportiva Nicosia 3 – 0 Santangiolese Calcio

Pro Falcone 0 – 1 Città di Villafranca

Torregrotta 1973 1 – 3 Comprensorio del Tindari

Città di Galati 2 – 5 Orlandina Calcio

Lascari – Cefalù 2 – 1 Città di Mistretta

Classifica Promozione – Girone B (15ª giornata)