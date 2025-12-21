Un successo la giornata di Lascari del torneo Costa Gaia. 26 squadre in campo

Nel panorama del calcio giovanile madonita, la giornata disputata a Lascari del torneo Costa Gaia, si può classificare come un successo festoso dello sport giovanile.. Un evento che ha registrato un ampio e qualificato consenso, confermando la centralità del settore di base come luogo privilegiato di crescita sportiva ed educativa.

Sotto il profilo organizzativo, l’intera manifestazione ha brillato per precisione, puntualità e cura dei dettagli, frutto di un lavoro meticoloso portato avanti dalla Academy Cefalù. Dalla gestione dei calendari alla logistica dei campi, dall’accoglienza delle società partecipanti al rispetto dei tempi gara, ogni aspetto è stato condotto con standard elevati, degni delle migliori esperienze regionali nel calcio giovanile.

A impreziosire la giornata, la partecipazione di 26 squadre, suddivise in tre categorie – Primi Calci, Pulcini ed Esordienti – che hanno dato vita a una lunga e intensa sequenza di incontri. Una vera festa dello sport, in cui la sana competizione ha prevalso su ogni esasperazione del risultato, restituendo al calcio dei più giovani la sua funzione originaria: formare, educare, includere.

Il confronto ha coinvolto numerose società delle Madonie, testimoniando la vitalità del territorio e la crescente attenzione verso modelli tecnici e pedagogici condivisi. In campo si sono viste idee, entusiasmo, gesti tecnici in divenire e, soprattutto, un clima di rispetto reciproco che ha reso l’intera giornata un momento di autentica comunione sportiva.

Per la cronaca, accedono alla fase di gennaio ad Alcamo le seguenti formazioni:

Categoria Primi Calci: Academy Cefalù

Categoria Pulcini: Cerda e Valledolmo

Categoria Esordienti: Torracchio e Youth Academy



Inoltre come seconde conquistano la white card i pulcini del Academy Cefalù e Caltavuturo e gli esordienti del Collesano.



Premiati molti bambini che si sono distinti. Per Academy conquista il premio il portiere 2017 Fertitta e il classe 2015 Calabrese:

Organizzatori sono rimasti impressionati dalla qualità del gioco espresso da tutte le squadre partecipanti, inoltre è stato segnalato un 2014 che ha febbraio verrà visionato da società professioniste.

Oltre i risultati, resta il valore di un’iniziativa che ha saputo coniugare competenza organizzativa, visione educativa e qualità sportiva. Un modello che la Academy Cefalù ha saputo incarnare con autorevolezza, offrendo al calcio giovanile del comprensorio madonita non solo un torneo riuscito, ma una prospettiva credibile di crescita condivisa.

Dagli organizzatori un sentito grazie a tutti i partecipanti. E’ Stata una grande festa di sport al M.Ilardo di Lascari, ormai sede di importanti appuntamenti per i piccoli campioni .